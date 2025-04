El PSOE de Jaén urge a poner fin a la etapa de Moreno en la Junta por ser "la más dañina de la historia"

JAÉN 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha asegurado este miércoles que este Gobierno andaluz "es el más dañino de la historia de la democracia" y ha considerado que "es urgente acabar con la etapa de Juanma Moreno como presidente de la Junta".

"El PP está causando un grave perjuicio a millones de andaluces, que sufren porque no pueden ser atendidos en condiciones por su sanidad pública, que ven cómo se cierran aulas en sus colegios, cómo las Universidades públicas son asfixiadas o cómo tienen que esperar 600 días para recibir las ayudas de la Dependencia", ha afirmado.

El secretario general del PSOE de Jaén ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con los cuatro parlamentarios socialistas jiennenses en Andalucía, encuentro donde les ha animado "a intensificar la labor de oposición a la Junta en defensa del interés general de la ciudadanía y de la provincia de Jaén".

"Frente a la política de destrucción masiva de Moreno, el PSOE y su Grupo Parlamentario tienen que oponerse, fiscalizando, denunciando y rechazando la gestión del PP en la Junta y defendiendo a nuestros vecinos y vecinas ante a los atropellos de la derecha", ha argumentado.

El líder socialista ha indicado que el PSOE "va a estar donde tiene que estar", defendiendo a la provincia en el Parlamento, pero "también en las calles, cerca de la gente, como hemos estado haciendo en Cazorla, donde no se puede consentir que Moreno deje el casco urbano sin un Centro de Salud".

"No vamos a dar tregua en la defensa de Jaén, denunciando que Moreno está desmantelando los hospitales de la provincia", ha asegurado, toda vez que ha reclamado que al presidente del Ejecutivo andaluz "se ha olvidado de la Ciudad Sanitaria y está recortando unidades de infantil y primaria en los colegios".

Al hilo de lo anterior, ha continuado subrayando que Moreno "quiere asfixiar a la universidad, ningunea al turismo de interior y no apoya a los olivareros", al tiempo que ha reprochado que "todavía no ha sido capaz de poner en marcha el Tranvía, no ha ejecutado ni una obra de abastecimiento ante la sequía y ni siquiera ha construido un solo kilómetro de autovía".