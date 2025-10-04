El PSOE de Jaén valora la "apuesta histórica" del Gobierno de España por la provincia

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, junto a la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, y al presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez. - PSOE JAÉN

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha afirmado que la inversión de 100 millones de euros en la provincia correspondientes a los fondos europeos EDIL "son la constatación de que hay una apuesta histórica del Gobierno de España por la provincia de Jaén".

En una nota de prensa, Latorre ha valorado que "vivimos una etapa sin precedentes", con un Gobierno central "totalmente volcado con esta tierra", pero "no con palabras ni declaraciones de intenciones, sino con hechos y realidades contundentes, con el sello socialista de la gestión de Pedro Sánchez y María Jesús Montero".

En concreto, el secretario general del PSOE de Jaén ha estimado que esta última inversión va a contribuir "a la transformación y modernización de 65 municipios de la provincia", lo que considera que supondrá "una cantidad récord de dinero con la que estos pueblos van a dar un salto cualitativo en materia de desarrollo urbano, social, económico y medioambiental".

El líder socialista jiennense ha subrayado que "no es una acción aislada" y que "forma parte de una estrategia planificada de apuesta por la provincia de Jaén". Esta apuesta tiene "otras importantes actuaciones en marcha" como los "220 millones de euros del Cetedex y sus 2.600 empleos, a lo que hay que sumar la instalación de empresas como Escribano, Grupo Sapa Placencia o Desay en la órbita de este centro tecnológico".

Asimismo, Latorre ha declarado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dado un impulso a las actuaciones ferroviarias, una inversión prevista de 400 millones para la conexión de alta velocidad por Montoro y otra de 95 millones de euros para acortar el tiempo de viaje entre Linares-Baeza y Madrid".

Al hilo, el secretario ha recordado que "también hay 800 millones de euros en carga para las distintas autovías de la provincia", así como la inversión de "más de 200 millones de euros en obras de abastecimiento en la provincia o la planificación energética que va a permitir a la provincia dar un salto en materia eléctrica".