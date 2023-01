PSOE Jaén valora las medidas del Gobierno como "el buen camino de la empleabilidad" y critica "nulo apoyo de la Junta"

JAÉN, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado este martes que las medidas del Gobierno de España siguen "el buen camino de la empleabilidad", toda vez que ha criticado "el nulo apoyo de la Junta" en la provincia hacia estas ayudas.

La secretaria de Empleo del PSOE de Jaén, Yolanda Reche, ha asegurado, a través de un comunicado, que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha dejado claro que está mucho más preocupado por ensalzar su imagen con el dinero de todos, tal y como vimos en su discurso propagandístico de fin de año, que por gestionar los recursos públicos para mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas".

Asimismo, ha reprochado que en materia de trabajo, el Gobierno andaluz "sigue sin mover ficha", puesto que "no hay planes de empleo, no hay recursos y no hay iniciativas, especialmente para los trabajadores del campo y para los jóvenes".

Sin embargo, ha celebrado que "contamos con un Gobierno de España que es sensible con las familias, que ha impulsado una reforma laboral acorde a las necesidades de nuestra ciudadanía, que incrementa la creación de contratos indefinidos, y que por tanto, fomenta más empleo, más estabilidad y más calidad en el trabajo".

Por último, ha enfatizado estas medidas "más aún en el contexto internacional actual, con la guerra de Ucrania y la sequía" que "dificultan la situación laboral y económica". "Pedro Sánchez ha demostrado que no le tiembla el pulso para mejorar el día a día de las familias en nuestro país", ha concluido.