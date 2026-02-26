PSOE Jaén valora la respuesta del Gobierno para "proteger a la ciudadanía" ante los efectos del temporal

Jose Latorre - PSOE

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo Parlamentario Socialista, Jose Latorre, ha valorado la respuesta del Gobierno de España frente a los efectos del temporal con un decreto-ley que moviliza más de 7.000 millones de euros y que llegará a la provincia de Jaén. "Frente a la incertidumbre climática, hay algo que sí es seguro: un Gobierno de España que protege a la ciudadanía", ha dicho Latorre.

El dirigente socialista ha señalado en un comunicado que miles de familias han sufrido inundaciones, pérdidas económicas, daños en sus negocios y explotaciones, y que hay dos formas de actuar desde un Gobierno. "Se puede mirar hacia otro lado o se puede poner del lado de la gente", y eso, según Latorre es lo que ha hecho el Gobierno de España "desde el primer minuto".

El senador ha desgranado las medidas del decreto que tienen más repercusión para la provincia de Jaén, especialmente en materia de agricultura, con ayudas por valor de 2.221 millones de euros destinados a compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias.

Habrá ayudas directas del 30 por ciento de los ingresos declarados por los agricultores, con una mínima de 5.000 euros y una máxima de 25.000. "Es una inyección directa de liquidez para compensar la pérdida de renta como consecuencia de las inundaciones y la afectación que ha tenido en el campo", ha afirmado Latorre.

Además, el Gobierno va a reforzar el seguro agrario con 29 millones de euros, con lo que va a subvencionar hasta el 70 por ciento del coste. También hay 600 millones de euros para la recuperación de caminos rurales e infraestructuras de riego afectadas. A esto suma medidas fiscales como la exención del IBI rústico para que los agricultores afectados no tengan que abonarlo, así como la reducción de módulos del IRPF.

Latorre ha indicado que el Gobierno "también se acuerda de los jornaleros, que han estado semanas sin poder ir al campo", y les ha bajado durante todo este año las peonadas necesarias para acceder al subsidio y la renta agraria, de 35 a cinco peonadas.

De igual modo, hay ayudas para autónomos y empresas. En los municipios gravemente afectados se han dispuesto ayudas directas de 5.000 euros para autónomos, mientras que para empresas habrá ayudas mínimas de 10.000 euros, con tramos de 20.000, 40.000, 80.000 y 150.000 euros.

"Cuando un agricultor pierde una cosecha no se le deja solo. Cuando un autónomo tiene que cerrar no se le responde con burocracia, sino con recursos. Y ésta es la muestra de que estamos respondiendo con recursos", ha concluido Latorre.