El PSOE de Jaén ve "incomprensible" que la Junta "presuma de superávit" con una política social y sanitaria "hace aguas"

JAÉN, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha considerado este martes "incomprensible" que la Junta de Andalucía "presuma de superávit" mientras su política social y sanitaria "hace aguas por todas partes".

"No se puede entender que haya plazas vacías en residencias y centros de Día, que no se refuerce la teleasistencia, que no se amplíe el catálogo de prestaciones sociales y que se apruebe una pírrica subida del precio/hora a las trabajadoras de la ayuda domicilio cuando el Gobierno de España envía 122 millones de euros más en materia de dependencia", ha afirmado en una nota el parlamentario andaluz Felipe López.

Al hilo, ha reprochado que "cuando la UE está haciendo un esfuerzo extraordinario, cuando el Gobierno de España está haciendo lo mismo y cuando ayuntamientos y diputaciones están volcados en esta tarea", el Ejecutivo andaluz "dice que está liquidando el presupuesto con superávit".

"Compren más equipos de protección individual para los profesionales sociosanitarios que están a pie de obra, contraten más rastreadores, incrementen las plantillas sanitarias, destinen más dinero a todas las políticas sociales y aumenten progresivamente a 16 y a 18 euros la hora de trabajo para las empleados de la ayuda a domicilio", ha defendido.

En este sentido, López ha reclamado a la Junta "menos pecho henchido, menos propaganda y más hacer cosas útiles por el conjunto de la ciudadanía, especialmente por los más débiles".

Ha señalado, además, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "decía que la Ley de Dependencia no era viable" y, junto a su secretario de Estado y hoy presidente de Andalucía, Juanma Moreno, "recortó el compromiso presupuestario del Gobierno de España del 50 al 19 por ciento".

A pesar de ello, la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE "mantuvo la Ley de Dependencia a pulso, con la convicción de que había sostener estas políticas". "En aquel contexto, mantener los 13 euros/hora era una heroicidad", ha manifestado.

También ha comparado el volumen de los presupuestos de la Junta, que pasaron de 33.700 millones de euros en 2009 a 29.600 millones en 2014 como consecuencia de la crisis financiera. Y aún así, según ha añadido, "las políticas de atención a los mayores se sostuvieron en Andalucía desde la convicción de las políticas socialistas y frente a la retirada del Gobierno de Rajoy".

"Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el presupuesto para dependencia y sube 122 millones de euros la cantidad para atender a personas dependientes en Andalucía, y ello además con el compromiso de llegar al 33,7 por ciento de la financiación en dos años (frente al 19 por ciento que dejó el PP)", ha valorado.

Así las cosas, el parlamentario socialista ha criticado que "cuando hay crisis, el Gobierno de la derecha aplica el aterriza como puedas para quienes tienen menos capacidad y son más vulnerables". Por el contrario, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha desplegado un escudo social que no resuelve todos los problemas, pero ahí está su contribución a ayudar a quienes peor lo están pasando".