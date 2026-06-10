El PSOE de Jódar (Jaén) cierra la puerta a la moción de censura tras no lograr el apoyo necesario

Enrique Yerbes durante la asamblea con la militancia del pasado mes de mayo en la que se acordó recabar el apoyo necesario para la presentación de una moción de la censura/Archivo - PSOE JÓDAR

JÓDAR (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jódar (Jaén) ha cerrado la puerta a la presentación de una moción de censura que le permitiera acceder al gobierno local, actualmente en manos de Con Andalucía (IU-Podemos) y PP.

Fue el pasado mes de mayo cuando la militancia socialista aprobó en asamblea y por unanimidad presentar una moción de censura. Para ello necesitaban al menos el apoyo de una de las dos concejales no adscritas y que pertenecen a Podemos.

El portavoz socialista, Enrique Yerves, ha indicado a Europa Press que "no ha sido posible" recabar el apoyo necesario para presentar la moción, por lo que está vía se da por "cerrada".

En las últimas elecciones municipales de 2023, el PSOE fue la lista más votada y obtuvo ocho concejales; Con Andalucía (IU-Podemos) obtuvo siete concejales, y el PP, dos. Los dos votos del PP dieron el bastón de la Alcaldía a Juana Cazorla (IU), lo que dejó sin opción al socialista Enrique Yerves, el candidato más votado el 28M. En este caso PP y Con Andalucía acordaron que el PP accederá a la Alcaldía de Jódar en el último año del mandato.

Sin embargo, la formación de izquierdas se rompió en octubre de 2025 cuando con la decisión de la alcaldesa Juana Cazorla (IU), de revocar la delegación de los servicios a la concejala de Podemos Noelia Herrera, dos de los concejales de esta formación abandonaron el gobierno municipal y se pasaron al grupo de no adscritos. Desde entonces el gobierno local se ha quedado en minoría con siete concejales, frente a los ocho del PSOE y los dos no adscritos.

El PSOE había planteado la moción de censura como una respuesta a "la inacción de este gobierno municipal que ha sumido a Jódar en un completo desastre de desorganización y descoordinación". Los socialistas apuntaban a tres años de "retroceso" que "deben acabar cuanto antes".

Los ocho concejales del PSOE necesitaban al menos el apoyo de una de las concejales no adscritar para registrar el escrito de la moción de censura avalado. Sin embargo, las dos concejalas han rechazado esta opción.

Según el acuerdo de gobierno adoptado tras las elecciones municipales de 2023, el debería tomar el relevo en la alcaldía de Jódar, coincidiendo con el último año de mandato. Sin embargo, tal y como ya señaló Yerbes, independiente de que la moción de censura no llegue a presentarse, esto no va a poder ser porque "los números no les dan. Son siete y nosotros somos ocho".