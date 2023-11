PSOE-A justifica su enmienda a la totalidad del Presupuesto andaluz de 2024 por "injusto, falso y derrochador"

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado este viernes en el Parlamento andaluz su enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2024 aprobado por el Consejo de Gobierno del PP-A, al entender que es "injusto, falso y que derrocha".

Son "tres argumentos muy sólidos para una enmienda a la totalidad y para que este gobierno se lo piense", ha manifestado el parlamentario socialista y coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE-A, Gaspar Llanes, en rueda de prensa junto a la portavoz de Economía y Hacienda del Grupo Socialista, Alicia Murillo, en el Parlamento andaluz tras registrar dicha enmienda a la totalidad.

En su intervención, y tras criticar la "falta de diálogo" por parte del Gobierno del PP-A sobre las cuentas para 2024, Llanes ha sostenido que el Presupuesto propuesto es "injusto para la gente, las familias y las personas", porque "se reduce en términos reales el gasto social".

El diputado socialista ha añadido que son unas cuentas "amañadas que presentan lo que no es" de un Gobierno que "está en un autobombo permanente y alejado de la realidad", que pasa por el hecho de que Andalucía es "la última en sanidad, lidera la precariedad laboral o la penúltima en educación", según ha abundado antes de incidir en que "todos los parámetros para evaluar el avance social van a peor".

El parlamentario socialista ha opinado además que hay "injusticia" en política fiscal, y al respecto ha mantenido que Andalucía "no se puede permitir 1.170 millones de regalos fiscales a las grandes fortunas", que se consolidan en este Presupuesto, ha dicho, porque "estamos a la cola de España en gasto social, y porque por una parte reclamamos que estamos infrafinanciados y por otra se piden mil millones al resto de españoles".

"¿Dónde está la credibilidad?", se ha preguntado el coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE-A, quien ha criticado igualmente el "derroche" que, a su juicio, reflejan estos Presupuestos, propios, ha continuado, "de quien se cree rey, porque dispara con pólvora del rey".

Así, Gaspar Llanes ha denunciado que, desde que gobierna el PP, "el gasto burocrático ha aumentado en 1.856 millones de euros, dinero que podría destinarse a sanidad, educación o personas mayores", según ha defendido, y ha criticado que hay "otros 250 millones que se regalan a las farmacéuticas por no poner medidas de eficiencia en el gasto".

"Con todo este volumen bien aplicado se podría hacer un Presupuesto muy diferente", ha manifestado el parlamentario socialista, quien ha acusado también al Gobierno andaluz de "falsear" las cuentas para que parezca que éstas "crecen".

Así, ha advertido de que "se han incluido 1.656 millones de inversiones del Gobierno de España que son de proyectos que no han ejecutado este año, y otros 700 millones de UE". "Es la repetición de algo que ya está, pero que meten para subir las cuentas. Es remanente", según ha aclarado el diputado socialista, quien también ha indicado que "no es que haya menos deuda, sino que no se amortizan 1.200 millones de deuda".

"CONTABILIDAD CREATIVA"

Tras denunciar esa "contabilidad creativa", el parlamentario socialista ha criticado la falta de ejecución del presupuesto actual para afirmar que "las cosas que importan para los andaluces no se gastan al 100% ni al 50%". A fecha 1 de octubre, las inversiones estaban, ha asegurado, al 24%, "unos 4.900 millones sin ejecutar en obras hidráulicas, en sanidad, en FP, en casi todas las partidas". "El problema es que este gobierno está trabajando para otra cosa", ha añadido.

Al respecto, el representante socialista ha apuntado a "una guerra" entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "para ver quién sucede" a Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP, "y todo se está circunscribiendo a eso, porque no se está trabajando para los andaluces", según ha lamentado antes de manifestar que tener "4.900 millones de euros paralizados es un auténtico escándalo que no lo podemos permitir".

"ENGAÑO" A AYUNTAMIENTOS Y CON INVERSIONES PROVINCIALIZADAS

El coordinador de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía ha criticado, asimismo, el "engaño" a los ayuntamientos con estas cuentas porque "los tributos han crecido un 44% desde 2018 y la Patrica --Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma-- 34 puntos menos, por debajo de la inflación", por lo que "la financiación real que reciben los ayuntamientos se queda en nada", según ha sentenciado.

Gaspar Llanes ha criticado, también, el "gran engaño" de las inversiones provincializadas y, sobre todo, la "falta de rigor" del proyecto de Presupuestos por el "gasto burocrático" y el "derroche". "Este Presupuesto es el que tiene más autobombo de la historia, más propaganda y gasto burocrático", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que "este autobombo no reconoce la realidad de las estadísticas oficiales". "No reconoce que desde 2019 Andalucía crece menos que España y que este año y el próximo las previsiones de España de crecimiento de Airef son superiores a Andalucía", ha advertido el parlamentario socialista, quien también ha dicho que las inversiones están "un 40% sobredimensionadas, después no se ejecutan y la Junta retira sus fondos propios y sólo se realizan con Gobierno y UE".

Así "no se converge, porque hay una dejadez absoluta y este Gobierno andaluz no está en los andaluces y Andalucía, está en otra cosa", según ha insistido en subrayar Gaspar Llanes, que ha remarcado que Andalucía es la última comunidad autónoma de España en PIB por habitante, en tasa de paro y en pobreza, y "ha perdido más de 16.000 empresas desde 2018". "Si no se reconoce lo que es, difícilmente se puede cambiar", ha concluido el parlamentario socialista.