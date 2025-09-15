El PSOE lamenta que Córdoba sea "líder en pérdida de población" y culpa de ello a la Junta

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba y portavoz socialista de Universidad en la Cámara autonómica, Antonio Ruiz, ha advertido este lunes de que la provincia "no puede resignarse a ser líder en pérdida de población en España", por lo que ha reclamado al Gobierno andaluz del PP "un giro inmediato hacia la innovación y la industria, para retener talento y empleo cualificado".

De hecho, según ha precisado en una nota, "en lo que va de 2025, Córdoba ha perdido 2.383 habitantes y baja hasta 770.692, según datos oficiales, siendo la provincia española que más retrocede", señalando Ruiz que "el contraste es tan claro como incómodo: cuando el país suma población, aquí menguamos, y no hemos perdido más gracias únicamente a la inmigración. La realidad es que nuestros jóvenes, y especialmente los más preparados, se marchan a otros territorios por falta de empleos de calidad".

Para Ruiz, "que el país crezca y Córdoba se vacíe señala un fallo de política territorial sostenido en el tiempo", es decir, "la estrategia autonómica no consigue retener talento ni atraer suficiente inversión productiva, y el hecho de que la Junta de Andalucía, junto a los gobiernos de Bellido (PP) en el Ayuntamiento y de Fuentes (PP) en la Diputación, hayan abrazado como mantra para el futuro el desarrollo de la Base Logística del Ejército es una prueba de la falta de ideas y de proyecto industrial para diversificar la economía y garantizar empleo de calidad".

En este sentido, ha agregado que la Base Logística "es un proyecto colectivo, pero nace de una iniciativa del Ministerio de Defensa", y "es una realidad prometedora, pero, junto a la planta de cobre verde de Cunext y la ampliación de Hitachi, no puede sostener sola el futuro económico y demográfico de la provincia. Hay que hacer más y apostar de forma decidida por la innovación".

En opinión de Ruiz, el Gobierno de la Junta, que preside Juanma Moreno, junto con los gobiernos del PP en el Ayuntamiento y la Diputación, "han construido un relato de éxito en torno a la Base Logística, pero la realidad, tras casi siete años de gobierno popular, es menos brillante y muchas promesas siguen en el tintero".

Así, "prometieron un programa de doctorados industriales que duerme el sueño de los justos. El Parque Tecnológico Rabanales 21 afronta una deuda de 17 millones de euros y aún no se han materializado grandes proyectos tractores de innovación que lo conviertan en motor real de empleo cualificado, como sí ocurre en Sevilla o Málaga. Incluso una medida esencial, como un modelo de gobernanza para la Red de Parques Tecnológicos de Andalucía, que debía culminarse en 2024, sigue en desarrollo".

Junto a ello, Ruiz rha criticado que "proyectos necesarios nacen desfondados por la escasa financiación, como las ayudas a clústeres de innovación", porque "un millón para crecimiento y consolidación de clústeres es ridículo, y ocho millones para proyectos coordinados son claramente insuficientes. Pensemos que la Comic-Con de Málaga (Feria del Cómic) supondrá más de 4,5 millones de euros de apoyo público andaluz".

En conclusión, al parlamentario socialista ha sostenido que "los datos confirman que la política territorial de la Junta no logra un desarrollo equilibrado y Córdoba es el ejemplo más lacerante, siendo líder en pérdida de población", mientras que "el Gobierno de Moreno vive de anuncios en relación con la industria y la innovación, pero la propaganda no detiene la sangría de jóvenes que dejan nuestra provincia en busca de trabajo de calidad".