El PSOE lamenta el "estado absolutamente deplorable" de barrios históricos de Granada por el "descontrol" de pintadas

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha advertido este martes sobre el "estado absolutamente deplorable" de los barrios históricos de la capital a causa del "descontrol" de las pintadas vandálicas, un problema ante el que "la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha demostrado una inacción absoluta y una indolencia preocupante".

Ruz ha señalado que el Presupuesto de 2026 es una "oportunidad de oro" para revertir esta "dantesca" situación, por lo que ha exigido un compromiso económico firme en la lucha contra esta "plaga", según ha recogido el PSOE provincial en una nota.

Ruz ha declarado que las calles "llenas de pintadas" del barrio del Boquerón son "sólo un ejemplo que se puede extrapolar a otros barrios como el Albaicín, Realejo y San Ildefonso", y ha criticado la "falta de iniciativa" del Partido Popular en el Ayuntamiento "más allá de responder a las denuncias y actuar cuando se les saca los colores".

Para la responsable del PSOE en Granada, uno de los "ejemplos más bochornosos" de esta situación ha sido la "desidia" de Carazo en el Arcos de las Pesas que, tras más de dos años de "abandono absoluto", por fin se está limpiado "tras meses y meses de permisividad".

Ruz ha insistido "ante la falta de ideas e iniciativas del PP en el Ayuntamiento" una "dotación presupuestaria del Plan de Respeto y Ornato" que si formación exige que "saquen del cajón y lo doten económicamente, porque de nada sirven los anuncios sin detrás sólo hay una foto".

Además, la dirigente ha reclamado la apertura de una línea de ayudas a las comunidades de propietarios "dado que los vecinos y vecinas no son los responsables de la plaga de pintadas que asola Granada".

Al hilo de esto, ha señalado que "el Ayuntamiento tiene que dar un paso adelante" y crear "una línea de subvenciones dirigida a comunidades de propietarios y vecinos" para que "limpien y mantengan sus fachadas".

Asimismo, Ruz se ha referido a la necesidad de reforzar el área de seguridad ciudadana, puesto que "tras el desmantelamiento organizativo en la Policía local hemos llegado a situaciones como la de Arcos de las Pesas" que, "a pesar de contar con cámaras de seguridad", no han servido "para nada desde que Carazo llegó a la alcaldía" porque "no había personal vigilando".

"Hemos tardado dos años en limpiar el Arco de las Pesas, un elemento patrimonial histórico que ha estado en un estado de abandono y pintadas absolutamente dantesco", ha concretado la portavoz. Ruz ha mostrado su preocupación por la "derivada que está tomando la señora Carazo de abandono e indolencia" hacia Granada y ha sentenciado que "la imagen nefasta que estamos dando se aborda con ayudas, con vigilancia y, sobre todo, con ganas de trabajar, no solo con fotos de verano".