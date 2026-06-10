PSOE lamenta que la Junta "no dé la talla" en la provincia de Jaén con las políticas de empleo

Reunión de CCOO con el PSOE para abordar la situación del mercado laboral en la provincia de Jaén - PSOE

JAÉN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado que la Junta de Andalucía "no dé la talla" en la provincia de Jaén a la hora de acompañar y acompasar las "políticas progresistas en el ámbito económico y laboral" impulsadas por el Gobierno de España.

Así lo ha puesto de manifiesto el secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, que antes de reunirse con responsables de CCOO, ha valorado que a la provincia "le sientan bien las políticas económicas y de empleo" del Gobierno de España.

Ha añadido que "el ejemplo palpable" de ello es la reforma laboral que "ha permitido contar con las cifras de paro más bajas y la afiliación a la Seguridad Social más alta de los últimos 20 años". En esta línea, ha apuntado que "quien tiene las competencias en políticas activas de empleo es la Junta, que es quien tiene que dar la talla".

Los responsables de CCOO-Jaén han trasladado las conclusiones de su informe sobre el mercado laboral en la provincia durante el año 2025. El responsable socialista ha explicado que este informe y sus propuestas son "muy interesantes", en materias como la brecha salarial de género o la siniestralidad.

El dirigente socialista ha avanzado que las propuestas de CCOO se convertirán en iniciativas que el PSOE impulsará desde el PSOE en el Parlamento andaluz, una vez que se constituya la Cámara.

Torres, que también es parlamentario electo, ha indicado que pese al incremento de las contrataciones y los empleos, el sector de la industria ha visto reducidas sus cifras en la provincia, por lo que "hay que hacer un esfuerzo "muy importante".

En este punto se ha referido al anuncio del presidente de la Diputación de Jaén y secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, de "apostar por la implantación de esa industria tan demandada y necesaria con la creación de una oficina provincial de atracción de inversiones con sede en Linares".

"Sin tener las competencias en empleo, la Diputación ha hecho en la provincia mucho más de lo que ha hecho la Junta en los últimos años", ha concluido Torres.

Por su parte, la secretaria general de CCOO-Jaén, Silvia de la torre, ha destacado que la reforma laboral de 2021 pactada por los sindicatos con el Gobierno de España "sigue desplegando sus efectos positivos en la provincia frente a bulos y agoreros", demostrando que "se puede conseguir mejores derechos, subir los salarios y las pensiones, mientras crece la economía".

Además, ha resaltado que Jaén es "la provincia que ha liderado la bajada del paro en Andalucía", si bien ha apuntado que se sigue teniendo una tasa por encima de la media andaluza y estatal, en torno al 15 por ciento, con 31.000 personas que "quieren trabajar y no encuentran la oportunidad".

De la Torre ha valorado que hay más afiliados y por tanto han aumentado las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque ha apuntado que "hay falta de calidad en el empleo". Además, ha puesto el acento en que sólo el 32 por ciento de los contratos de 2025 fueron firmados por mujeres. "Jaén no puede avanzar sobre la base de la precariedad y los bajos salarios", ha concluido la dirigente sindical.