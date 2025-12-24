PSOE lamenta que Moreno "felicite las fiestas mientras deja a los jiennenses con 25 días de espera para una cita"

Archivo - Detalle de una sala de espera - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

JAÉN 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lamentado este miércoles que Juanma Moreno "felicite las fiestas a los jiennenses dejándoles sin cita para la atención primaria con hasta 25 días de retraso para poder ir al médico de cabecera".

El secretario de Sanidad de la Ejecutiva del PSOE, Pío Zelaya, ha señalado la situación "al límite de la demanda sanitaria en la capital". Así, indica que en centros de salud como el de La Magdalena, Bulevar o Alameda "no se da cita ni presencial ni telefónica hasta el 9 y el 12 de enero, respectivamente", según una nota remitida por el partido.

El socialista ha calificado la situación de "vergonzante" en el contexto de la campaña de gripe, "siendo la atención primaria puerta que evita la saturación de las urgencias". Zelaya destaca que "similar situación" se repite en Virgen de la Capilla, donde "hasta el 7 de enero no se da cita", San Felipe, en el que hasta el 8 de enero "no se puede hablar por teléfono con el médico para hacerle una consulta o renovar receta" o Santa Isabel "donde antes del 9 de enero visitar al médico es imposible".

En esta línea, ha criticado lo que considera como "castigo político a la sanidad pública". Zelaya ha indicado que en otros centros de salud como el de Las Fuentezuelas "los usuarios ni siquiera tenían activada en su aplicación de Salud Responde la opción de reserva de cita".

Ha señalado que este miércoles "se ha abierto el sistema y las únicas citas posibles son el 9 de enero". Por ello, ha pedido un "refuerzo urgente de personal para este periodo festivo que evite la saturación en otras áreas".