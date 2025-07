PSOE lamenta los siete años de "manos vacías" de Juanma Moreno con Martos (Jaén)

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha destacado los ocho millones de euros que el Gobierno de España ha destinado a Valeo en Martos (Jaén) para contraponerlo con un presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que lleva siete años "con las manos vacías" para la ciudad y que tiene "olvidada" a la provincia de Jaén.

El parlamentario socialista Víctor Torres ha hecho estas declaraciones junto a las puertas de Valeo, donde ha reiterado el compromiso que las administraciones socialistas han tenido con esta empresa y con la ciudad de Martos, al tiempo que ha lamentado que la Junta de Andalucía continúe "llenando de agravios" a la provincia de Jaén frente a otras provincias de la comunidad autónoma. "Martos y la provincia de Jaén no le importan absolutamente nada a Juanma Moreno", ha dicho Torres.

También, coincidiendo con la visita de Moreno a Valeo, ha destacado "el compromiso firme, sincero y honesto" de los gobiernos socialistas con Valeo y Martos, al tiempo que ha hecho referencia al incentivo de cinco millones que se concedió en 2015 al módulo de electrónica y que permitió a Valeo "dar un salto de calidad exponencial para seguir manteniendo la actividad y mejorando el empleo".

El Ayuntamiento de Martos también concedió una bonificación para la instalación de una planta solar y ahora, ha dicho Torres, el Gobierno de España ha otorgado una ayuda de seis millones y otros dos millones en préstamos.

El parlamentario ha añadido que ahora "hacen falta inversiones que la Junta y el PP le vienen negando a esta ciudad". En este sentido, ha dicho que lo único que podría vender Juanma Moreno en siete años de gobierno es la licitación de cuatro kilómetros de Autovía del Olivar, por lo que ha concluido que "las infraestructuras son una asignatura pendiente de la Junta".

Por eso, ha exigido al Ejecutivo andaluz que "se pongan a trabajar, que no mareen la perdiz y atiendan las reivindicaciones del Ayuntamiento". Entre éstos, ha destacado el enlace de la Autovía del Olivar con el polígono o el Centro Integrado de FP, que "llevan siete años negándoselo a Martos".

Por su parte, el alcalde de Martos, Emilio Torres, ha lamentado que Juanma Moreno haya tardado siete años en visitar la ciudad y le ha afeado que lo haga "sin traer nada, con las manos vacías, sólo para hacer turismo y postureo".

"El milagro económico de Martos no es una casualidad. Es fruto del esfuerzo de muchos y también de administraciones, pero no de esta Junta de Andalucía que no trae ni una sola buena noticia para Martos, ni para las empresas, ni para la educación, ni para la sanidad", ha afirmado el alcalde.