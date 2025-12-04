PSOE-A llama a "mantener viva la llama del 4D" con "una acción diaria firme y comprometida" en defensa de los andaluces

Declaraciones del portavos adjunto del Grupo parlamentario socialista, Rafael Recio, tras el acto institucional del Día de la Bandera, con el que se conmemoran las manifestaciones por la autonomía del 4 de Diciembre de 1977. A 4 de diciembre de 2025, en - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha abogado este jueves por "mantener viva la llama" del 4 de diciembre de 1977 --jornada de movilizaciones en Andalucía para reivindicar una autonomía plena-- mediante "una acción diaria firme y comprometida" en defensa de los andaluces.

Así lo ha señalado el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, en una atención a medios tras asistir al acto que, con motivo del Día de la Bandera de Andalucía que se conmemora este 4 de diciembre, se ha celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla bajo la presidencia del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A).

Rafael Recio, que ha comenzado criticando que el presidente no le haya citado al inicio de su discurso en ese acto, cuando ha saludado la presencia de los portavoces de los grupos parlamentarios del PP-A y de Adelante Andalucía, ha apelado a que en un día como éste "los dirigentes actuales hagan una autoevaluación sincera para saber si Andalucía mantiene el espíritu del 4 de diciembre".

El portavoz socialista ha partido de la premisa de que "no se puede amar a Andalucía sin amar a su gente", y ha incidido en señalar que "los actuales dirigentes tienen que evaluar las políticas actuales y descubrir si los servicios públicos están más fuertes o más débiles".

Se trata, según ha abundado, de que los dirigentes se pregunten "si se ama a un pueblo como el andaluz manteniendo los datos" que llevan a que Andalucía esa la comunidad "con las listas de espera sanitarias más altas" y también los "niveles de pobreza infantil" más elevados, así como donde, "hoy por hoy, un joven tiene cada día más dificultades para la cualificación y capacitación en nichos de empleo futuro".

Además, Andalucía es una comunidad donde, "hoy por hoy, un joven tiene cada día más dificultades para poder acceder a una vivienda asequible", y "muchos mayores tienen dificultades para conseguir una ayuda de dependencia", según ha abundado Rafael Recio, que en ese punto ha subrayado que "el compromiso histórico de los andaluces cuando se manifestaron el 4D fue por tener unos servicios públicos fuertes, por conseguir la igualdad territorial, pero sobre todo por que los andaluces tuvieran igualdad y dignidad".

"Por tanto, cada 4 de diciembre, los dirigentes políticos de esta tierra lo que tienen que hacer es una autoevaluación sincera" sobre "si se mantiene vivo el espíritu del 4 de diciembre", y hay que "plantearse" que, "para mantener viva la llama del 4D, no sólo valen acciones contemplativas" ni es suficiente "con izar la bandera y contemplar cómo ondea", sino que "lo que cabe es una acción diaria firme y comprometida por defender a los andaluces", ha sostenido.

Finalmente, Rafael Recio ha querido resaltar que los socialistas "siempre estuvimos en el 4 de diciembre", mientras que "otros no pueden decir lo mismo", y han estado "gobernando esta tierra y auspiciando que aquel compromiso firme de tener un Estatuto vivo lo tuviéramos, y renovado al cabo de los años", y ha concluido proclamando que "los socialistas estaremos siempre para reequilibrar las desigualdades que cada día se acentúan más en el pueblo andaluz".