PSOE llevará una moción a la Diputación y los ayuntamientos de Jaén para exigir a la Junta recursos para el Infoca

JAÉN 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén va a presentar una moción para reivindicar a la Junta de Andalucía que dote adecuadamente al Plan Infoca y que cumpla con los derechos de los trabajadores ante la situación "preocupante" que se está detectando "con graves carencias de medios humanos y materiales en el dispositivo".

La moción se presentará en el próximo pleno de la Diputación Provincial y se trasladará al conjunto de los ayuntamientos de la provincia de Jaén. El parlamentario Víctor Torres ha hecho este anuncio tras mantener una reunión con las cinco secciones sindicales del Plan Infoca en Jaén.

El parlamentario socialista ha denunciado la falta de personal en el Infoca, con retenes que deberían tener una media de siete componentes y que "en muchos casos tienen sólo cuatro o cinco efectivos". Según sus cálculos, "faltan prácticamente un centenar de personas por incorporarse cuando estamos ya a mediados del mes de julio".

También ha criticado la actitud "pasiva" de la Junta respecto a los equipos de protección individual (EPI) y a la seguridad de los trabajadores, a lo que ha sumado "una dotación negligente de nuevos vehículos".

El parlamentario ha dicho que el Plan Infoca es "herencia y orgullo" de los gobiernos socialistas y ha incidido en que era "un plan envidiado en Europa, con muchos países de nuestro entorno que venían a conocer cómo se ejecutaba". Sin embargo, con la llegada del PP, el Gobierno andaluz "está degradándolo con el objetivo de que no sea un dispositivo público y abrir las puertas a su privatización".

Por su parte, Cristóbal Lendínez (CGT) ha denunciado las "deficiencias" de este año, con la falta de personal, los incumplimientos con la bolsa de trabajo, "con gente que todavía no ha pasado el renacimiento médico", con la falta de EPI, la no contratación de conductores y la disminución de puntos de vigilancia. "Es una problemática con la que se pierde operatividad y que hace que el plan no esté con la capacidad de acción que debería estar", ha advertido. En este punto, ha llamado "a defender el operativo con uñas y dientes, porque es público y no vamos a permitir que se privatice".

Por su parte, Miguel Ángel Pulido (UGT) ha subrayado las mismas circunstancias. "Yendo menos efectivos a un incendio, nos va a costar mucho más trabajo y va a conllevar un peligro más extremo", ha dicho Pulido.

Ha indicado que la Junta "se comprometió a muchas cosas", pero que la realidad es que lo que hay es "una falta importante de Epi, vehículos licitados que no dan la talla ni pueden ir a los incendios, puntos de vigilancia con menos horas y personal y un concurso de promoción y traslado que ha quedado paralizado". A esto le ha sumado que en Jaén no hay helicópteros a los que puedan subirse porque "no hay convenio entre la Junta y el Gobierno".