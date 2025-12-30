El PSOE llevará al Parlamento andaluz la "urgencia" de inversión y personal para el Hospital de Los Morales de Córdoba

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez. - PSOE

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz Sánchez ha anunciado que llevará al Parlamento de Andalucía la situación del Hospital Los Morales y exigirá a la Junta "un plan urgente de actuaciones para frenar el deterioro de las instalaciones y los problemas de dotación de personal que arrastra este centro adscrito al complejo hospitalario Reina Sofía".

Según ha informado el PSOE en una nota, el socialista ha expresado que, "con la sierra detrás y Córdoba a sus pies, Los Morales debería ser un emblema de la sanidad pública cordobesa. Y sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla lo está dejando morir poco a poco".

Ruiz ha recordado que los sindicatos llevan tiempo "denunciando el abandono del edificio y la existencia de riesgos para la seguridad y la salud laboral, con suelos en mal estado que pueden provocar caídas, acumulación de enseres y suciedad en zonas sin uso, y una sobrecarga de trabajo vinculada al déficit de plantilla".

En este sentido, el diputado socialista ha alertado de que lo que ocurre en Los Morales es "una consecuencia directa de la nefasta gestión sanitaria de Moreno Bonilla: abandono de infraestructuras, falta de planificación y plantillas insuficientes".

"En Córdoba vemos cómo la sanidad privada moderniza y amplía sus instalaciones, y no es de recibo que la sanidad pública tenga hospitales en estas condiciones", ha afirmado Ruiz, quien ha añadido que, "a la vez, los hospitales comarcales se están desmantelando, con cierres de especialidades y pérdida de servicios esenciales".

Entre las prioridades que el PSOE trasladará a la Cámara andaluza, Ruiz ha citado la reforma integral del aparcamiento (asfaltado, drenaje e iluminación) para garantizar accesos seguros; la reforma y ampliación de los espacios de fisioterapia, acompañada de más fisioterapeutas y renovación de material; el refuerzo estable de Salud Mental (URA, Usmij y Comunidad Terapéutica) para cubrir vacaciones, bajas y permisos; y la reanudación y finalización de las obras de ampliación de la Unidad del Dolor, paralizadas pese al aumento de la demanda.

Por último, el diputado cordobés ha señalado que el Grupo Socialista pedirá a la Consejería de Salud información detallada sobre inversiones ejecutadas y previstas, así como sobre la cobertura real de plantillas en las unidades afectadas, "para garantizar condiciones dignas de trabajo y una atención sanitaria de calidad".