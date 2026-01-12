PSOE-A minimiza el manifiesto de Jordi Sevilla y prioriza la reforma de financiación autonómica: "Críticos hay siempre"

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, atiende a medios antes de la celebración de la Diputación Permanente en el Parlamento andaluz. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). La Diputación Permanente de - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha minimizado este lunes el manifiesto que ha impulsado el exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, con el que quiere promover un debate crítico dentro del PSOE, y ha señalado al respecto que "críticos hay siempre", y ahora la "prioridad" para los socialistas andaluces es la reforma del sistema de financiación autonómica tras la propuesta que ha presentado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha pronunciado sobre esta cuestión en una atención a medios previa a una reunión de la Diputación Permanente de la Cámara autonómica, y a preguntas de los periodistas sobre dicho manifiesto del exministro Jordi Sevilla lanzado frente al "callejón sin salida" al que, a su juicio, le han llevado a los socialistas su actual secretario general, Pedro Sánchez, con las políticas de "crispación", de bloques enfrentados y la dinámica "sanchismo-antisanchismo".

María Márquez se ha limitado a responder sobre dicho manifiesto que "críticos hay siempre", y desde el PSOE-A no van a "hacer ningún tipo de valoración en ese sentido, más aún teniendo encima de la mesa un tema tan importante como es el modelo de financiación" autonómica, y "siendo los andaluces los más beneficiados" con la propuesta que ha planteado el Ministerio de Hacienda, ha añadido.

Al hilo, la vicesecretaria general ha avisado de que el PSOE de Andalucía "se va a emplear a fondo para contar en cada rincón de esta tierra que la propuesta que ha puesto María Jesús Montero hace más por Andalucía que siete años de (Juanma) Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía".

María Márquez ha incidido en defender que la reforma de financiación es ahora la "prioridad" para el PSOE-A, y ha subrayado que se abordaría en una ley orgánica que, de contar con los apoyos suficientes para su aprobación en las Cortes Generales, "entraría en vigor en el año 2027", y los socialistas andaluces quieren que "sea una presidenta socialista en Andalucía" --en alusión a la también secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero-- la que lo ponga en marcha y utilice todos estos recursos para blindar los servicios públicos en Andalucía gracias a esta herramienta que está impulsando hoy desde el Gobierno de España", ha zanjado.