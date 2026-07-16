PSOE-A: Moreno se ha convertido en "un presidente pelícano que se traga todo" lo que le exige Vox para seguir gobernando

El diputado del PSOE-A Mario Jiménez atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - PSOE-A

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha denunciado este jueves que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "se ha convertido en un presidente pelícano que se traga todo lo que le pone por delante la extrema derecha" de Vox para continuar en su cargo de jefe del Ejecutivo andaluz.

Así lo ha advertido el también diputado socialista por Huelva en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha comenzado criticando el "gesto de desacato, desconsideración y desprecio" que, en su opinión, cometió este pasado miércoles Juanma Moreno respecto a "sus obligaciones institucionales" como presidente de la Junta, y "particularmente contra los andaluces" que residen en el Campo de Gibraltar y que diariamente cruzan hacia la colonia británica, al no ir al acto simbólico de demolición de la Verja que tuvo lugar en La Línea de la Concepción (Cádiz), y al que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Mario Jiménez ha aseverado que el presidente de la Junta de Andalucía "no estuvo en absoluto a la altura de su cargo" este miércoles al no acudir a dicho acto, y ha advertido de que "es algo que le está ocurriendo últimamente con mucha frecuencia" a Moreno, quien, según ha abundado, "está fuera de su sitio desde que ha perdido la mayoría absoluta" en el Parlamento andaluz, y que este miércoles "estuvo absolutamente fuera de las responsabilidades mínimas y de la dignidad que le corresponde al presidente de todos los andaluces", ha remarcado.

El representante socialista ha incidido en que el de la Verja fue "un acto muy importante, con una trascendencia histórica muy grande", en el que "cayó el último muro en Europa que separa europeos entre sí, y tenía que haber estado el presidente de la Junta de Andalucía". Frente a ello, ha criticado que "no estuvo nadie del Consejo de Gobierno en ese acto", y ha atribuido esa ausencia a que, "simple y llanamente, lo que caía era una verja franquista, y Vox decretó que no se iba a ese acto".

MORENO "SE ARRODILLA ANTE LOS EXTREMISTAS"

De esta manera, Mario Jiménez ha denunciado que Moreno "acata, se humilla y se arrodilla ante los extremistas incumpliendo con sus obligaciones como presidente de la Junta de Andalucía", y ha advertido de que si el líder del PP-A "no va a tener la altura y la gallardía necesarias para cumplir con su obligación, y va a estar sometiéndose sistemáticamente" a Vox, "por puro interés y por agarrarse a un sillón de presidente de la Junta de Andalucía, no merece estar al frente de esa responsabilidad".

Tras incidir en señalar que Moreno no asistió a dicho acto de caída de la Verja de Gibraltar "por instrucciones de Vox", el parlamentario socialista ha indicado también que "últimamente" Moreno afronta una "crisis de autoridad como presidente de la Junta de Andalucía ante Vox aproximadamente cada 48 horas".

"Se ha convertido en un presidente pelícano que se traga todo lo que le pone por delante, toda la dieta indecente, indigna, que le pone por delante la extrema derecha, y se la traga con absoluta tranquilidad, porque, para él (Juanma Moreno), por encima de cualquier cosa", está "mantener el cargo, mantener la condición de presidente de la Junta de Andalucía", ha denunciado Mario Jiménez.

De igual modo, el representante socialista ha descrito al nuevo Gobierno andaluz conformado por PP-A y Vox como "un circo con dos pistas" en el que se ve "de manera absolutamente vergonzosa cómo una y otra vez el PP y el presidente de la Junta de Andalucía se humilla por mantenerse en el poder ante la extrema derecha, ante Vox, ante sus postulados".

UN VICECONSEJERO "NEGACIONISTA DE LA CONSTITUCIÓN"

Mario Jiménez ha apostillado que "la última 'tragantada'" de Juanma Moreno "ha sido aceptar como viceconsejero" de la cartera que dirige el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, en el Gobierno de la Junta "a un señor que es un negacionista de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, un catedrático de Historia medieval --Rafael Sánchez Saus-- que de alguna manera refleja perfectamente qué es lo que pretende la extrema derecha con Andalucía, que es devolver nuestra tierra a la Edad Media", ha agregado el diputado socialista.

"Han buscado al más preparado para esa materia", ha ironizado Mario Jiménez antes de apostillar que "es muy complicado aceptar la humillación permanente de Moreno Bonilla ante la extrema derecha, y consentir que una persona, con esas manifestaciones, con esos planteamientos políticos de negación de la existencia mínima misma del Estado de las autonomías, pueda ser designado nada más y nada menos que viceconsejero de un vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Mario Jiménez ha concluido señalando que lo que se está viviendo en Andalucía es "una pesadilla en términos institucionales, en términos de respeto a nuestro autogobierno", y Juanma Moreno "no debería consentir este tipo de cosas por un plato de lentejas, que al final es lo que puede convertirse la presidencia de la Junta de Andalucía si sigue desvirtuándola, si sigue humillándola de esta manera", según ha advertido el representante del PSOE-A para finalizar.