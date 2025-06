PSOE-A: Moreno mostró en la Conferencia de Presidentes que no es "nada moderado y está en defender" intereses de Feijóo

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha sostenido este sábado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "volvió a demostrar" este pasado viernes, con su participación en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, que "de moderado" no tiene "nada", así como que "está en defender los intereses" del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "incluso a costa de los intereses de los andaluces".

En un comunicado al día siguiente de dicha Conferencia de Presidentes, el portavoz del PSOE-A ha criticado además el uso, por parte de Moreno, de "frases agresivas que no representan a los andaluces" como la expresión "a palos" que empleó en rueda de prensa para augurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vería abocado a convocar elecciones generales antes de finalizar la legislatura en 2027.

Francisco Cuenca ha acusado así al presidente andaluz de convertirse en "el líder de la bronca", así como le ha pedido "una rectificación urgente y que, por una vez, piense en Andalucía", y ha denunciado que "volvió a traicionar a los andaluces" en la Conferencia de Presidentes al "rechazar casi 500 millones de euros que el Gobierno de España destinaba a políticas de vivienda para la comunidad".

En esa línea, el portavoz socialista ha subrayado que "el Gobierno central ha ofrecido triplicar el fondo para la promoción, ayuda y colaboración en vivienda, con programas esenciales para miles de andaluces", y "cinco comunidades autónomas han dicho que sí" se suman a ese plan, pero "Moreno Bonilla, en cambio, ha dicho que no, junto con las comunidades del Partido Popular", ha lamentado Cuenca.

Según el dirigente socialista, esta negativa implica "el rechazo de 491 millones de euros que podrían haberse destinado a programas de rehabilitación, fomento de la vivienda, ayudas al alquiler y mejoras en el acceso a la vivienda pública".

"Decir 'no' a esos fondos es decir 'no' a miles de familias andaluzas que necesitan una vivienda digna", ha afirmado en esa línea Francisco Cuenca. Desde el PSOE-A consideran que esta postura es "una forma de traicionar a Andalucía" y demuestra que Moreno "no está del lado de los andaluces, sino del lado de Feijóo y de los intereses partidistas de 'Génova'", en alusión a la dirección nacional del PP.