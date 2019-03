PSOE-A no descarta "tomar medidas" contra la Junta por "inflar" las listas de espera en salud

Actualizado 06/03/2019 13:04:44 CET

SEVILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha anunciado este miércoles que no descarta "tomar medidas" si el Gobierno andaluz no pide "perdón" tras haber "inflado" las listas de espera de pacientes pendientes de intervención o de acudir a consultas de especialistas, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de Juanma Moreno de tener "la única finalidad" de trasladar 25,5 millones de euros a la sanidad privada, a través del plan de choque anunciado.

Así se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista en materia de Salud, Jesús María Ruiz, después de que el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, y el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, denunciaran públicamente este martes que el anterior gobierno socialista ha "ocultado" en las listas de espera a unos 500.000 andaluces.

El dirigente socialista, que ha considerado "lamentable" que el gobierno "tripartito" haya "falseado los datos", ha dicho que es "muy probable" que ya tengan cerrados acuerdos "ocultos" con clínicas y empresas privadas de "amiguetes". "Sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar, pero ya ha cantado la gallina", ha subrayado Ruiz.

Tras asegurar que "mentir a sabiendas traspasa los límites de la ética política", el portavoz socialista ha afirmado que Andalucía cuenta "con los mejores tiempos de espera" de toda España y ha retado al Gobierno andaluz a que demuestre sus acusaciones y a que vaya a los tribunales si cree que hay algún tipo de responsabilidad.

Según ha explicado Ruiz, desde el Ejecutivo de Moreno "se han inflado los datos y, además, han incumplido una norma que ellos mismos crearon durante el Gobierno de Aznar que regula el sistema de información sobre listas de espera quirúrgicas y que publica el Ministerio cada seis meses".

"Se han inventado un sistema que no forma parte del mismo para dar la sensación de que hay más pacientes en listas de espera y para tener la justificación de enviarlos a la sanidad privada", ha sostenido Ruiz, quien ha añadido que el Ejecutivo andaluz "ha sumado datos que no forman parte de ese sistema, básicamente con patologías banales y periodos de tiempo que no se computan".

Además, ha indicado que los datos que toma el Gobierno andaluz son a 31 de diciembre de 2018, "de nuestro gobierno, lo cual demuestra que ni han hecho auditoría, ni han levantado alfombras, sino que han cogido los datos y los han manipulado en contra del Sistema Nacional de Salud".