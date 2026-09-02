El PSOE ofrece al alcalde un pacto sobre 'Córdoba Ciudad Oasis' para rebajar 3 grados las temperaturas medias

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha ofrecido al alcalde, José María Bellido (PP), un "gran pacto para impulsar el modelo de 'Córdoba Ciudad Oasis'", una estrategia integral de transformación urbana que tendría como objetivo "rebajar hasta en tres grados las temperaturas medias de la ciudad y hacer frente a las cada vez más frecuentes e intensas olas de calor".

Según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha reclamado al alcalde que abandone el "inmovilismo" que, a juicio de los socialistas, mantiene el Gobierno municipal ante una realidad climática que afecta directamente a la calidad de vida de la ciudadanía cordobesa.

"Córdoba no puede seguir afrontando cada verano las altas temperaturas sin que el Ayuntamiento adopte medidas ambiciosas para transformar la ciudad", que necesita prepararse "para convivir con esta nueva realidad climática", por lo que hay que convertir Córdoba en una ciudad más fresca, verde, habitable y saludable", ha defendido.

El Grupo Municipal Socialista propone alcanzar un pacto de ciudad que permita desarrollar progresivamente el modelo de 'Córdoba Ciudad Oasis', con actuaciones dirigidas a incrementar sustancialmente las zonas verdes y la masa arbórea, generar espacios de sombra y agua y reducir el efecto de isla de calor en los diferentes barrios de la capital.

Antonio Hurtado ha lamentado que Córdoba haya vivido "otro duro verano sin que el alcalde haya puesto en marcha nuevas actuaciones de calado para proteger a la población de las altas temperaturas". "Pasa un verano más y Bellido sigue sin reaccionar. No hay un toldo nuevo en la ciudad, cuando siguen pendientes actuaciones necesarias como las del viaducto de la carretera de Palma del Río o el puente de San Rafael", ha afeado.

El portavoz socialista también ha lamentado "la falta de nuevas piscinas públicas, manteniéndose cerrada la del camping municipal y sin que se haya hecho realidad la piscina prevista en el entorno del Pabellón de la Juventud".

A ello se suma, según Hurtado, la "insuficiencia" de los actuales refugios climáticos. "Solo hay ocho espacios, con horarios de oficina y cerrados durante los fines de semana, precisamente cuando muchas personas necesitan lugares acondicionados en los que refugiarse del calor", ha manifestado.

El dirigente socialista ha criticado también que los parques infantiles de la ciudad continúan, "en su mayoría, sin suficientes zonas de sombra" y que Córdoba carece de "rutas de sombra que permitan desplazarse con mayor seguridad y comodidad hasta los edificios e instalaciones públicas más concurridos".

"Ninguna medida para llevar aparatos de aire acondicionado o ventiladores a los hogares de las familias con menos recursos, muchas de las cuales tampoco tienen la posibilidad de abandonar la ciudad durante las vacaciones. Ningún avance significativo para proteger a quienes más sufren las consecuencias del calor", ha añadido.

Hurtado ha extendido sus críticas a la política municipal de arbolado y zonas verdes. "No hay un árbol más mientras sigue teniendo miles de tocones y alcorques vacíos y un anillo verde con una masa arbórea claramente insuficiente. Tampoco se han incorporado nuevas áreas de agua y siguen siendo escasas las fuentes y otros elementos capaces de refrescar el espacio urbano", ha expuesto.

En definitiva, ha resumido, se trata de "un inmovilismo total del Gobierno de Bellido y un verano más sin una reacción a la altura del malestar y el sufrimiento que padecen muchas personas durante las olas de calor", ha concluido.

MÁS ÁRBOLES, MÁS SOMBRA Y MÁS AGUA

El pacto que plantea el PSOE para desarrollar el modelo de 'Córdoba Ciudad Oasis' incluye un conjunto de actuaciones destinadas a transformar progresivamente el espacio urbano y reducir las temperaturas medias de la ciudad. Entre ellas, los socialistas plantean aumentar de forma sustancial la masa arbórea, haciendo realidad el plan de reforestación presentado por Ecologistas en Acción y desarrollando el Plan Director de Gestión del Arbolado y de las Zonas Verdes.

La propuesta contempla igualmente la instalación de toldos en plazas, calles y espacios especialmente concurridos, así como la creación de zonas de sombra en todos los parques infantiles.

Para Hurtado, hay que "convertir la sombra en una infraestructura fundamental de la ciudad, igual que lo son las calles, el alumbrado o las zonas verdes. En una ciudad como Córdoba, protegerse del calor no puede ser un privilegio, sino una necesidad que debe ser atendida desde las políticas públicas".

El proyecto socialista también apuesta por garantizar la existencia de piscinas públicas en todos los distritos de la ciudad, diseñar rutas de sombra para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía y de los visitantes y multiplicar los elementos de agua y las fuentes públicas.

Asimismo, el PSOE plantea reforzar el baldeo de las calles para contribuir a refrescar el ambiente y mantener la ciudad en mejores condiciones de limpieza.

PLAYA URBANA EN EL GUADALQUIVIR

Además, Hurtado ha trasladado a Bellido una nueva propuesta para "estudiar las posibilidades de crear una playa urbana en el Guadalquivir a su paso por Córdoba". Para ello, el portavoz ha planteado que el Ayuntamiento alcance "un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para realizar un estudio que determine la viabilidad del proyecto, el lugar más adecuado para su posible implantación y las condiciones ambientales, técnicas y de seguridad necesarias".

"Córdoba debe volver a mirar hacia su río y explorar todas las posibilidades que ofrece. Una playa urbana, siempre que los estudios determinen su viabilidad y se garantice el respeto al medio ambiente, podría convertirse en un importante espacio de ocio y disfrute para la ciudadanía y contribuir a la transformación de la relación con el Guadalquivir", ha señalado.

PACTO PARA TRANSFORMAR CÓRDOBA

Hurtado ha insistido en que la lucha contra las altas temperaturas debe convertirse en "una prioridad compartida por toda la ciudad" y ha tendido la mano al Gobierno municipal para alcanzar un acuerdo sobre las medidas necesarias.

Así, ofrecen a Bellido "un pacto por 'Córdoba Ciudad Oasis'. No se trata de una cuestión ideológica, sino de dar respuesta a uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad y que afecta directamente a la vida cotidiana de miles de cordobeses y cordobesas", ha afirmado.

El socialista ha defendido que la aplicación de estas medidas permitiría avanzar hacia una ciudad capaz de reducir sus temperaturas medias, con el objetivo de alcanzar una rebaja de hasta tres grados mediante la ampliación de la infraestructura verde, las zonas de sombra y los espacios de agua.

UN NUEVO CURSO POLÍTICO

Por último, Antonio Hurtado ha enmarcado esta propuesta en el inicio del nuevo curso político, que desembocará en las elecciones municipales de mayo de 2027. "Serán unas elecciones que permitirán decidir qué modelo de ciudad queremos para el futuro. Córdoba necesita abrir una nueva etapa y contar con un Gobierno progresista que tenga ilusión, compromiso y capacidad de gestión para afrontar los grandes retos que tenemos por delante", ha manifestado.

Hurtado ha contrapuesto la propuesta socialista al "inmovilismo" que atribuye al actual Gobierno municipal y ha defendido la necesidad de impulsar una transformación profunda de la ciudad.

"Córdoba necesita más ambición, más compromiso y más capacidad de gestión. Necesita un proyecto que haga de nuestra ciudad un lugar más verde, más fresco, más habitable y preparado para afrontar los desafíos del presente y del futuro", ha rematado el socialista para defender que "las elecciones municipales de 2027 deben servir para iniciar una nueva etapa en Córdoba con un Gobierno progresista y con un alcalde socialista que ponga en marcha las transformaciones que la ciudad necesita".