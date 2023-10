PSOE pedirá al alcalde de Jaén que se pronuncie sobre la violencia de género en la constitución del Consejo de Igualdad

JAÉN, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jaén pedirá que el alcalde de la ciudad, Agustín González (PP), dé las explicaciones oportunas a las asociaciones y representantes de colectivos feministas sobre "el negacionismo" de la violencia de género de su concejala de Igualdad en la reunión constituyente del Consejo Local de Igualdad, que se celebra el próximo 10 de octubre, a las 11,00 horas.

La edil socialista Ángeles Díaz ha indicado en un comunicado que este órgano que incluye a todos los colectivos e instituciones comprometidos con la Igualdad "lleva pendiente de constitución cuatro meses". La sesión del próximo martes, la primera de este nuevo mandato, la preside el regidor, Agustín González, quien a continuación debe delegar el cargo en quien ostente el área de Igualdad, en este caso María Segovia, que "no ha sido cesada de sus competencias a pesar de que once colectivos junto al PSOE lo solicitaron".

Díaz ha lamentado que estos colectivos y entidades haya sido "excluidos" de actos municipales relacionados con la Igualdad y contra las violencias hacia las mujeres, como la presentación este jueves del Punto Violeta de la Feria de San Lucas, un dispositivo que "ya estaba cerrado en el anterior mandato junto con el I Plan Local de Igualdad, aprobado por el PSOE en abril de 2023".

"No hay marca del PP en esto, es todo una impostura", ha dicho Díaz, que ha vuelto a arremeter contra el alcalde por "no cesar a una edil de Igualdad que dice que no hay que victimizar a las mujeres ni tampoco culpabilizar en exceso a los hombres, que sufren el escarnio de las denuncias falsas".

"Su compromiso y su talante con este asunto se demuestra en que ha excluido a las asociaciones representativas de la ciudad de actos como este, no comulgan con los postulados negacionistas de su concejala, María Segovia, y su postura tibia como alcalde ante ellos", ha dicho la edil socialista.

Por todo ello, ha apuntado que el PSOE seguirá del lado de estas entidades que han optado por "no blanquear estas actitudes del PP y de González Romo en el Ayuntamiento de Jaén". "Aún no le hemos oído públicamente si comparte las declaraciones de su concejala, que es lo que expresamente se le va a pedir en este Consejo Local del próximo día 10", ha apuntado Díaz.

"González Romo no puede ponerse de perfil ni sobreactuar como ha hecho estos días con un tema tan sensible como la violencia contra las mujeres y deberá explicar a las entidades que han reprobado a la edil María Segovia por qué no la ha cesado de sus funciones y cómo pretende que este Consejo Local pueda opinar y trabajar con un tema tan complejo con absoluta libertad", ha concluido la concejala socialista.