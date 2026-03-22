PSOE-A pedirá un "apoyo expreso" del Parlamento andaluz a Amama y un sistema "transparente" de cribados de cáncer

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves, 26 de marzo, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que, por un lado, quiere que la Cámara autonómica manifieste su "apoyo expreso a la asociación Amama por su labor en defensa de las mujeres andaluzas afectadas por los fallos en los programas de cribado oncológico" de la sanidad andaluza y, por otro lado, que inste al Gobierno de la Junta a "restituir un sistema público, transparente y trazable de cribados".

Así se recoge entre las propuestas de esta iniciativa socialista, consultada por Europa Press, "relativa a transparencia, garantías y auditoría de los programas de cribado oncológico y del sistema de listas de espera en Andalucía".

Con esta PNL, de entrada, el PSOE-A quiere que el Parlamento de Andalucía manifieste "su apoyo expreso a la asociación Amama por su labor en defensa de las mujeres andaluzas afectadas por los fallos en los programas de cribado oncológico, por su compromiso con la transparencia sanitaria y por su valentía al denunciar la opacidad y las deficiencias del sistema público de salud", así como que la Cámara reconozca la "importancia" del papel de dicha entidad "en la exigencia de verdad, reparación y garantías para todas las personas afectadas".

En segundo lugar, el Grupo Socialista plantea con esta PNL que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "garantizar una respuesta individualizada, urgente y documentada a todas las personas afectadas por incidencias en los programas de cribado oncológico, asegurando la citación prioritaria, la información clara sobre su situación clínica y administrativa y la evaluación de los posibles perjuicios derivados de retrasos injustificados".

Otra reivindicación recogida en esta proposición no de ley es la de urgir a la Junta a "poner en marcha, de forma inmediata, el cribado de cáncer de cuello de útero para todas las mujeres entre 30 y 60 años que actualmente están excluidas de este cribado".

Asimismo, el Grupo Socialista quiere que desde el Parlamento se inste al Consejo de Gobierno a "garantizar la trazabilidad de solicitudes de pruebas diagnósticas, resultados, primeras consultas, consultas de seguimiento e intervenciones quirúrgicas, que permita conocer en todo momento la situación real de cada proceso asistencial", y que eso sea "igualmente aplicable a los programas de cribado de cáncer de mama, cuello de útero y colon".

El PSOE-A también quiere que se inste al Gobierno andaluz a "garantizar la preservación íntegra e inalterable de todos los registros clínicos y sistemas informáticos vinculados a los programas de cribado, asegurando la trazabilidad completa de los expedientes y la protección de la cadena de custodia de la información sanitaria".

INFORMACIÓN "PÚBLICA, PERIÓDICA Y SIN RESTRICCIONES"

Que el Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a "establecer un sistema de información pública, periódica y sin restricciones sobre la actividad real de los programas de cribado oncológico" es otra de las propuestas que el PSOE-A incluye en esta iniciativa.

En concreto, desde el PSOE-A quieren que la Junta "incluya al menos" en dicho sistema informativo sobre los programas de cribado de cáncer datos como el "número real de invitaciones emitidas y no emitidas y cobertura efectiva de la población diana; pruebas realizadas y pendientes, con su antigüedad; tiempos reales transcurridos entre resultados no concluyentes y pruebas complementarias; incidencias detectadas en los circuitos de citación, seguimiento y derivación, con medidas correctoras adoptadas", y "actividad externalizada, centros privados implicados, volumen derivado, tiempos de respuesta y coste total de financiación pública".

La PNL socialista también propone que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "restituir un sistema público, transparente y trazable de cribados, garantizando la comunicación de resultados en plazos máximos clínicamente seguros, sistemas de alerta automática ante resultados dudosos o positivos y la prohibición de la externalización de funciones críticas del programa".

Para ello, desde el PSOE-A quieren que se inste a la Junta a reforzar "de manera urgente las plantillas de radiología, anatomía patológica, enfermería de cribados y personal administrativo, con cobertura equilibrada en todas las provincias"; a publicar "de forma mensual y accesible las listas de espera reales de pruebas diagnósticas y procesos oncológicos, desglosadas por centros, especialidades y prioridades clínicas", y a cumplir y reforzar "los plazos del Decreto de Garantía para procesos oncológicos, asegurando que el diagnóstico y el plan terapéutico se realicen en un máximo de 30 días".

POR UN "PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE CRIBADO"

Además, el PSOE-A quiere que la Junta apruebe --y así se le solicite desde el Parlamento-- "un plan integral de Mejora de los programas de cribado en Andalucía, que incluya no solo el cáncer de mama, sino también colon y cérvix, con indicadores públicos de calidad, cobertura y resultados".

Finalmente, la iniciativa del PSOE-A plantea que el Parlamento inste a Gobierno de la Junta a "solicitar con carácter urgente" a la Cámara de Cuentas de Andalucía "la realización de una auditoría operativa independiente y exhaustiva" que evalúe cuestiones como "el funcionamiento real de los programas de cribado de cáncer de mama, cuello de útero y colon; la cobertura efectiva y los tiempos reales de respuesta; los posibles borrados, alteraciones o desapariciones de registros clínicos; la gestión de los sistemas informáticos y la trazabilidad de datos; la actividad externalizada y sus mecanismos de supervisión", y "las responsabilidades administrativas o de gestión que pudieran derivarse".

ANTE LAS "GRAVES DEFICIENCIAS" CONOCIDAS EN LOS CRIBADOS

En el apartado de exposición de motivos para justificar esta PNL, el Grupo Socialista reivindica los programas de cribado oncológico como "pilares estructurales del sistema sanitario público, orientados a garantizar diagnósticos tempranos, tratamientos menos invasivos y mayores tasas de supervivencia" frente al cáncer, y al respecto se hace eco de las "graves deficiencias" que se han conocido "en los últimos meses" sobre "el funcionamiento real de estos programas en Andalucía que generan una profunda preocupación social y sanitaria".

El Grupo Socialista advierte de que los "hechos" conocidos hasta ahora llevan a pensar que existen "posibles deficiencias estructurales en la gestión, trazabilidad y control de los programas de cribado oncológico en Andalucía", a lo que "se suma una cuestión especialmente grave", que es "la falta de información pública completa, verificable y accesible".

"La ausencia de transparencia impide evaluar la eficacia real de los programas y debilita los mecanismos de control democrático, afectando a los principios de publicidad activa y rendición de cuentas que deben regir la actuación de las administraciones públicas", advierten desde el PSOE-A en esta iniciativa en la que también se alerta de que "la ausencia de transparencia impide evaluar la eficacia real de los programas y debilita los mecanismos de control democrático, afectando a los principios de publicidad activa y rendición de cuentas que deben regir la actuación de las administraciones públicas".

Para terminar de justificar esta PNL, el Grupo Socialista concluye que "resulta imprescindible una auditoría operativa independiente, integral y exhaustiva que abarque el conjunto de los programas de cribado oncológico en Andalucía y los sistemas de información asociados, a fin de esclarecer los hechos, reforzar los mecanismos de control y garantizar la seguridad, equidad y calidad en el acceso a la detección precoz".