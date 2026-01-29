PSOE-A pedirá comparecencias de los consejeros Sanz y Castillo por "falta de planificación" de la Junta ante el temporal

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a solicitar las comparecencias, en el Parlamento, de los consejeros de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, por la actuación de la Junta ante el último temporal que esta misma semana ha afectado a Andalucía, y ante el que el Gobierno andaluz ha evidenciado una "falta de planificación".

Así lo ha opinado la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, en una rueda de prensa en el Parlamento unas horas antes del inicio de un Pleno extraordinario que acogerá los debates de totalidad de cuatro proyectos de ley por las "prisas legislativas" del PP-A, pero en el que a los socialistas les "hubiera gustado que también se pudiera hablar de otros temas que preocupan y mucho a los andaluces", como el "colapso sanitario" o el referido último temporal, según ha indicado.

Sobre este último asunto, ha remarcado que la borrasca de esta semana "se ha llevado vidas por delante" en Andalucía, al igual que ocurrió con otro temporal registrado a finales del pasado año, y ha considerado que las "consecuencias" de estos episodios meteorológicos "requieren de alguna información, alguna explicación" por parte del Gobierno de la Junta.

En esa línea, la parlamentaria socialista se ha preguntado si "a nadie del Gobierno andaluz se le ocurrió ayer (este miércoles) que las circunstancias meteorológicas debían haber permitido que no hubiera actividad docente" en la comunidad, y que "no era el día para que los colegios funcionaran con normalidad", teniendo en cuenta que "hemos visto imágenes de colegios anegados" en lugares "donde se nos estaba diciendo a los andaluces que no nos desplazáramos", pero a los que, "sin embargo, tenían que desplazarse los docentes" y "las familias" de los alumnos.

"¿A nadie se le ha ocurrido en la Junta de Andalucía que podía estar poniendo en peligro a la comunidad educativa?", se ha preguntado en esa línea Ángeles Férriz, quien ha remarcado que "los temporales se avisan, se anuncian, se prevén", y "todos los andaluces sabíamos que venía" el de esta semana, y "si se anuncian y se avisan es para que se puedan planificar", por lo que "alguien tendrá que explicarnos a qué se debe esta falta de previsión, de planificación, que conlleva poner en riesgo a muchos andaluces", ha abundado.

Férriz ha advertido de que el servicio de emergencias 112 estaba "desbordado" con los efectos de este último temporal, de forma que "se llamaba" a dicho teléfono y "hasta la media hora no te cogían" la llamada, y "los que trabajan" en el servicio "te decían que estaban desbordados porque estaban funcionando con el mismo personal que en una jornada normal", ha relatado.

La parlamentaria socialista ha defendido que si una "alerta naranja" como la que había activada este miércoles por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en varias provincias andaluzas "causa más de 3.000 incidencias y tres fallecidos hasta ahora, es para que alguien se plantee si es necesario o no que se abran los colegios en un día" así, y ha criticado que desde el Gobierno andaluz argumenten que la suspensión de la actividad lectiva decretada este miércoles en 77 municipios, y no en más, obedeciera a "una decisión técnica".

Férriz ha replicado que "el Gobierno andaluz puede tener un poquito más de planificación", y ha incurrido en "una actitud irresponsable" por no decretar más cierres de colegios ante "las imágenes" de puntos "de toda Andalucía" que se están viendo, y ha avisado de que el Grupo Socialista va a "pedir que comparezca el Gobierno andaluz"; en concreto, "el consejero de Emergencias y la consejera de Educación, para que nos expliquen cuáles son esas decisiones técnicas de las que ellos se han despreocupado y se han desentendido", según ha agregado.

"COLAPSO SANITARIO" Y CONTRATOS DEL SAS

Por otro lado, Ángeles Férriz ha criticado el "colapso sanitario" que, en su opinión, han sufrido los andaluces en la pasada Navidad, coincidiendo con "picos muy graves de gripe, y fundamentalmente de gripe A que han afectado a muchísima población", y ante los que "era imposible ver a tu médico de cabecera en 15 ó 20 días", según ha advertido.

Además, ha aludido a la decisión de un juzgado de Sevilla de archivar la denuncia presentada por el Grupo Socialista sobre contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y se ha reafirmado en la idea de que "detrás" de este asunto hay "una corrupción sanitaria y un saqueo de la sanidad pública" por parte del Gobierno del PP-A, por lo que el PSOE-A va a recurrir dicho archivo judicial.

En esa línea, la portavoz socialista ha sentenciado que "el destrozo y el saqueo de la sanidad pública en Andalucía responde a la gestión premeditada, a conciencia y sin piedad del señor Moreno Bonilla y de su gobierno", y ha afeado al presidente de la Junta ser "el presidente de Quirón, de Asisa, de Vithas y de Bidafarma", empresas que "se han llenado la cartera durante estos años con el dinero de los andaluces, y sobre todo a costa del sufrimiento y el dolor de muchísimos andaluces que a día de hoy no saben lo que tienen porque no han podido ver a un especialista", o "sufren en sus casas porque no los han podido operar", según ha lamentado.

En ese punto, ha señalado que "lo más grave es que hemos normalizado" en Andalucía "que no nos van a atender en un tiempo razonable en la sanidad pública", algo que "no es casualidad ni ha caído del cielo", sino que "lo ha provocado el Gobierno de Moreno", según ha aseverado Ángeles Férriz antes de concluir avisando de que los socialistas van a "pelear con todas" sus "fuerzas para que la sanidad pública proteja a los andaluces como ha hecho siempre".