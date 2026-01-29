Por Andalucía ve a la Junta "fallar con estrépito" ante el temporal: "Sanz se acostumbra al chalequito y foto"

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, este jueves en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS
SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha recriminado este jueves la gestión que ha hecho la Junta de Andalucía de las sucesivas borrascas que han atravesado la región por cuanto ha sostenido que "ha fallado con estrépito" y ha concluido que "no se puede hacer las cosas peor".
En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, que este jueves celebra un Pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y los debates de totalidad de diferentes proyectos de ley, Nieto ha puesto el foco sobre el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien esta tarde comparece sobre la gestión autonómica del accidente.
Ha ironizado con la imagen pública que proyecta Sanz en la gestión de las emergencias, por cuanto ha asegurado que "se está acostumbrando en exceso al chalequito y la foto en el puesto de mando avanzado" cuando ha considerado que debería centrar sus esfuerzos "en la prevención".
La también representante de Izquierda Unida Andalucía ha recriminado al Gobierno andaluz la decisión de mantener los centros escolares abiertos, que ha calificado de "inaudito", porque ha remarcado "el riesgo al que se expuso a niños, personal docente y familias que llevan y traen a sus hijos".
Una decisión que ha considerado llevó "al caos a no pocos pueblos" por el hecho de propiciar "miles de desplazamientos" en vez de optar por tener los centros educativos cerrados "como aconsejaba la alerta naranja en toda Andalucía, que era roja en Almería".
Nieto ha expresado su "absoluto enfado, compartido por la mayoría de la población" de las localidades más afectadas por el temporal mientras ha señalado "la falta de planificación" de la Administración autonómica para gestionar sus competencias con el agravante de que "conocía las previsiones metereológicas" y en función de éstas "podía haber tomado una serie de decisiones para hacer la jornada de ayer menos complicada".
"Vengo del Campo de Gibraltar, mejor no les cuento nada", ha llegado a proclamar la portavoz de Por Andalucía, quien ha instado al Gobierno andaluz a "dar explicaciones".
El Gobierno andaluz ha informado este jueves de que las incidencias en Andalucía rozan las 3.000 (2.996), que ha explicado la mayoría de estas motivadas por las fuertes rachas de viento, al tiempo que ha señalado que hay 35 carreteras cortadas por inundación o presencia de hielo y nieve.
Además de la repercusión en las infraestructuras ha indicado que hay una docena de viviendas desalojadas de madrugada en zonas rurales de Jerez de la Frontera (Cádiz), que han sumado a las 250 personas que ya estaban fuera de sus casas en la zona de Guadarranque, en el municipio de San Roque (Cádiz).