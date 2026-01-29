Adelante Andalucía afea a la Junta "falta de previsión" ante la última borrasca y le reclama "un plan de contingencia"

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 29 de enero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha reclamado este jueves un "plan de contingencia" a la Junta ante próximas borrascas que afecten a la comunidad autónoma, al tiempo que ha considerado que el Gobierno andaluz "ha pecado de falta de previsión" ante el último temporal que esta misma semana se ha registrado en la región.

Así lo ha trasladado la diputada de Adelante Begoña Iza en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz que ha iniciado lamentando el fallecimiento de un trabajador, este pasado miércoles, en el barrio de Palmas Altas de Sevilla tras caerle "una placa encima", y ha subrayado que dicho accidente mortal "se podría haber evitado fácilmente", así como que "nadie debería trabajar" en las condiciones en las que se desempeñaba en esos momentos la víctima del siniestro.

Begoña Iza ha indicado que en Adelante están "muy preocupados por la falta de previsión de la Junta de Andalucía durante el temporal que ha venido azotando durante todos estos días" a la comunidad autónoma, y que "ha afectado a las ocho provincias".

"Nos parece que la Junta ha pecado de falta de previsión ante una borrasca que sabíamos de sobra que llegaba y que ha causado estragos en toda la comunidad", ha aseverado la parlamentaria de Adelante, que ha lanzado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno andaluz, entre las que han figurado "cómo es posible que la Junta no mandara una alerta", o que "no ampliara la suspensión de las clases en los centros escolares", más allá de las que se ordenaron en 77 municipios, o "cómo es posible" que la administración autonómica "no instara a que las empresas dejaran en casa a sus trabajadores, o ayudaran a facilitar el teletrabajo en los casos en los que se pudiera".

"Ha habido una falta de previsión terrible", ha sentenciado la representante de Adelante, que ha afeado también a la Junta la falta de "un plan de contingencia", desde la premisa de que el Gobierno andaluz "no tiene la culpa de que se produzcan borrascas, pero sí son responsables de la gestión" de las mismas.

Además, Begoña Iza ha animado a reflexionar acerca de si sería "necesario y posible", en momentos como los vividos con la última borrasca, "parar toda actividad que no sea estrictamente necesaria, para frenar los desplazamientos", y se ha preguntado si es que "no hemos aprendido nada" de la pandemia de Covid-19, cuando se favoreció el teletrabajo.

La parlamentaria de Adelante ha agregado que "es responsabilidad de la Junta de Andalucía no poner en peligro a los andaluces", así como "instar a los centros de trabajo a que no se lleven a cabo actividades que no son imprescindibles, para evitar una tragedia".

Finalmente, la diputada ha advertido de que se avecina la llegada de borrascas "de gran impacto" a Andalucía, y ha reclamado a la Junta que cuente con "un plan de contingencia" para esas "próximas adversidades meteorológicas".