El PSOE pedirá en pleno de Jaén a Junta que asuma el coste de las medidas preventivas del Virus del Nilo

También reclaman que "no deje abandonados a su suerte a los ayuntamientos"

JAÉN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE pedirá en pleno del Ayuntamiento de Jaén a la Junta de Andalucía que "asuma el coste" de las medidas preventivas del Virus del Nilo que "obliga a adoptar a los ayuntamientos, a los que deja abandonados a su suerte".

La concejala de Sanidad, Isabel Cano Caballero, ha señalado que el PP en la Junta "no puede exigir unas medidas con un coste desmesurado para las administraciones municipales sin ser una competencia propia de los ayuntamientos" y le pide que "cumpla con las y los jiennenses, "no escurra el bulto" y "haga como hacen otras comunidades autónomas afectadas por este virus, caso de Extremadura, que han destinado partidas específicas a sus ayuntamientos para este fin".

Así, ha explicado que la Junta "aprobó un plan específico para combatir el Virus del Nilo" pero "descarga el coste económico de su aplicación en las administraciones que menos recursos pueden poner sobre la mesa, como son los ayuntamientos".

"No es una queja solo del Ayuntamiento de Jaén, sino de ayuntamientos de distinto signo político que entienden que la Junta no los puede dejar en la estacada", ha advertido en un comunicado, al tiempo que ha recordado que "Jaén está en riesgo medio por el Virus del Nilo en un ranking autonómico elaborado por la Junta". Por tanto, ha dicho, "no es una circunstancia local, es un problema de ámbito andaluz".

Por todo ello, el PSOE solicitará en pleno que la Junta "se haga cargo de las campañas de información ciudadana, de desinsectación en zonas vulnerables y reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica y veterinaria, especialmente en meses como los estivales, de mayor riesgo", ha concluido.