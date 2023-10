PSOE percibe "negocio turbio" con proyecto Caminos de Andalucía y Sanz lamenta "la obsesión" y prevé "rotundo éxito"

SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha recriminado este jueves en una pregunta parlamentaria en comisión dirigida al consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, sobre Caminos de Andalucía, que tiene como promotor al cantante José Manuel Soto, que "un proyecto tan importante se esté convirtiendo en un negocio turbio", mientras que Sanz ha apuntado que "me preocupa la obsesión con este proyecto" antes de augurar que "este proyecto va a ser un rotundo éxito".

La diputada socialista Irene García ha considerado que para un grupo de la oposición "nos encontramos ante el secreto mejor guardado del Gobierno", antes de reprocharle al consejero de la Presidencia "que me hizo una cobra cuando le pregunté por escrito" por este tema tras revelar que no se podía adjudicar "el diseño técnico y el contrato menor a una Fundación que no estaba creada".

García ha expresado su extrañeza por el hecho de vincular "un proyecto importante" con una empresa cuyo objeto social son "las actividades musicales" y de ello ha colegido que "me cuesta entender que haya podido hacer el diseño técnico de un proyecto de esta envergadura" tras remarcar que la empresa "no tiene otra actividad económica".

La parlamentaria socialista ha considerado que la licitación de este proyecto "cumple con un modus operandi" por parte del Gobierno andaluz, "que empieza a ser habitual". "Parece Barbeal", ha indicado García en alusión a la empresa que resultó la adjudicataria de una obra pública en la provincia de Cádiz también polémica.

Sanz, quien ha ironizado sobre el hecho de que "le echaba de menos la pregunta", a la que ha calificado como "un clásico", ha explicado sobre el proyecto que "el contrato de servicio del proyecto Camino del Rocío para la contratación de un servicio de marketing se ha ejecutado en su totalidad, al 100%".

El consejero de la Presidencia ha defendido que "el contrato tiene todas las garantías legales", entre las que ha incluido que "ha pasado todos los controles de la Intervención", para proclamar que "de este informe no tiene nada que ocultarse".

Sanz, quien ha indicado que "me gustaría recordarle las competencias de esta Consejería sobre el impulso de la conciencia de la identidad del pueblo andaluz" y plantearle al PSOE si "no le parece que la romería del Virgen Rocío fomente y proyecte nuestra identidad", ha señalado que "los pelotazos y los chanchullos son del pasado, de cuando ustedes gobernaban", antes de defender la necesidad de "fomentar tradiciones tan nuestra" y de augurar que el proyecto "va a dinamizar nuestras economías", a lo que ha sumado, en dirección al Grupo Socialista, que "muchos de sus alcaldes tienen interés en sumarse al proyecto".