PSOE-A pide a Aguirre que se aborde un debate si hay un acuerdo PP-A y Vox previo a la segunda votación de investidura

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario socialista, María Jesús Montero, durante su intervención en el debate de investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. - María José López - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista ha registrado este miércoles una petición al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, en la que solicita que se abra un debate antes de la segunda votación de la investidura al candidato a la reelección, Juanma Moreno, prevista para este jueves, en caso de producirse un acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox.

En el escrito consultado por Europa Press, el PSOE-A destaca la "trascendencia política" de un hipotético acuerdo y enmarca la petición en una "garantía de la transparencia y adecuado ejercicio de las funciones representativas de la cámara".

Dicho documento pide una comparecencia en dicho debate del candidato y presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, así como de la posibilidad de intervenir el resto de grupos parlamentarios.

"La transparencia parlamentaria, la rendición de cuentas ante la Cámara y la calidad democrática del debate que su contenido sea explicado en sede parlamentaria por el candidato a la Presidencia", recoge la petición.

Asimismo, el grupo ha destacado que esta petición "no pretende alterar el procedimiento de investidura previsto". "Ante un hecho político sobrevenido de indudable relevancia para la formación de la voluntad de la Cámara, la Presidencia ejerza las facultades de dirección y ordenación del debate, posibilitando que dicho acuerdo sea explicado y debatido", señala el documento.

En paralelo, el vicepresidente segundo del Parlamento, Fernando López Gil, y la secretaria segunda, Olga Manzano, han pedido en otro escrito una reunión de la Mesa del Parlamento, previa a la segunda votación de la investidura a Moreno, para resolver la solicitud del grupo parlamentario socialista.

El escrito se ha registrado horas después de que la portavoz adjunto del grupo, María Márquez, haya pedido dicho debate en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. "Es muy importante que si en las próximas horas se conoce que hay un acuerdo del PP y Vox y que vienen mañana a votar ese pacto, se debata y se conozca con detalle", ha recalcado.

En esta línea, Márquez ha insistido en que el debate de investidura celebrado este lunes y martes ha sido un "verdadero fraude y una humillación a los andaluces y a las andaluzas", porque se produjo un debate sobre un proyecto de gobierno, el que presentó Moreno, en solitario, cuando "todo el mundo sabe que desde la mañana siguiente al día de las elecciones ya había un pacto entre el PP y Vox".

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, ha respondido en una rueda de prensa a esta posibilidad alegando que "eso no está contemplado en el Reglamento de la Cámara" y ha indicado que "lo que es peor es que va contra la teoría de los actos propios del PSOE", poniendo de ejemplo que Susana Díaz fue elegida presidenta de la Junta a la cuarta votación en junio de 2015 sin que se produjera debate previo sobre el acuerdo que cerró con Ciudadanos.