El PSOE pide al alcalde de Córdoba "diligencia" para que los autobuses de Aucorsa inicien el curso "sin incidencias"

Archivo - Un autobús de Aucorsa, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al alcalde de la capital, José María Bellido (PP), que actúe con "diligencia, previsión y eficiencia, para garantizar que el servicio de autobuses urbanos de Aucorsa afronte la vuelta del verano y el inicio del curso escolar sin incidencias y con todas las garantías para los usuarios".

Según ha informado el PSOE en una nota, Bernal ha advertido que la empresa municipal de Autobuses de Córdoba "está registrando incidencias en el sistema de cobro recientemente implantado dentro de los autobuses, así como problemas relacionados con la recarga de las tarjetas de transporte", una situación que, a juicio de la edil socialista, "no puede prolongarse precisamente cuando se acerca un periodo de especial demanda del transporte público".

Por eso, la edil socialista ha instado a Bellido a "que se asegure de que el nuevo sistema de pago, tanto mediante tarjeta bancaria, como mediante tarjeta de transporte, sea realmente ágil, sencillo y fiable, y que no genere problemas a quienes utilizan diariamente el autobús".

Bernal ha subrayado que "el mes de septiembre supone un momento especialmente sensible para el transporte urbano, ya que con el comienzo del curso escolar miles de estudiantes y familias vuelven a utilizar el autobús como medio habitual para desplazarse hasta los centros educativos".

En este sentido, Bernal ha considerado "especialmente preocupante que se hayan producido recientemente fallos, tanto en la página web, como en la aplicación móvil de Aucorsa, ya que estos servicios digitales son cada vez más importantes para que los usuarios puedan consultar horarios, gestionar sus tarjetas o planificar sus desplazamientos".

Bellido, según ha argumentado, "tiene que entender que la digitalización sólo tiene sentido si sirve para mejorar el servicio y facilitar la vida a los usuarios. Si los nuevos sistemas generan más dificultades, problemas de acceso o incertidumbre, estaremos ante una mala implantación y una falta de previsión".

La edil del PSOE ha reclamado, por ello, al gobierno municipal del PP "que realice las comprobaciones y ajustes necesarios antes del inicio del curso escolar, con el objetivo de evitar que las incidencias se reproduzcan cuando aumente considerablemente el número de viajeros".

Bernal también ha pedido al alcalde "que culmine de una vez la renovación de la flota de Aucorsa y complete la implantación de los nuevos sistemas digitales", y ha insistido en que "no basta con anunciar inversiones o poner en marcha nuevas tecnologías", sino que, además, "hay que garantizar que funcionen correctamente y que ofrezcan un servicio de calidad".

A juicio de Bernal, "Córdoba necesita un transporte público moderno, accesible, fiable y eficiente. Lo que no puede ocurrir es que los usuarios tengan que enfrentarse a problemas para pagar, recargar sus tarjetas, consultar información o utilizar una aplicación que debería facilitar sus desplazamientos", ha concluido.