PSOE pide al alcalde de Jaén "más trabajo y menos moralina" para solucionar el "caos de la gestión" del Ayuntamiento

Publicado 15/12/2018 16:52:26 CET

JAÉN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha exigido este sábado al alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), "más trabajo y menos moralina" para "solucionar el caos de la gestión" del Ayuntamiento de la capital jiennense.

En un comunicado, la concejala socialista África Colomo ha acusado además al primer edil de mantener una "actitud de francotirador", porque "emplea a fondo su puesto institucional para acribillar a otras administraciones socialistas en lugar de estar centrado en arreglar la complicada situación municipal".

"Como dice el refrán, habría que recomendarle a Márquez eso de 'Acude a tu oficio que lo demás es vicio'", ha dicho Colomo, para quien la actitud de Márquez "es la propia de quien se da cuenta de que, habiendo tenido cuatro años para gestionar la ciudad, el tiempo se acaba y no es capaz de ofrecer nada a la gente de Jaén, a la que tiene que pedirle el voto".

Según ha abundado la concejal socialista, "no se ha solucionado la deuda municipal, no hay capacidad de controlar los servicios públicos concesionados, no hay un presupuesto que invertir en la ciudad desde 2017, y se caen a pedazos las infraestructuras municipales básicas, desde colegios a instalaciones deportivas".

"Yo creo que la gente ya tiene claro que Javier Márquez y el PP no son las mejores opciones para que Jaén salga de donde está", ha apuntado Colomo, para quien "ha quedado claro que los jiennenses no están por la labor de aguantar otros cuatro años más de ineptitud, desgana y pereza al frente del Ayuntamiento".

Y "si al alcalde no le consta, que escuche al presidente provincial de su partido, que está preocupado por la factura que está pasando al PP la gestión que está haciendo en la capital", ha dicho la edil del PSOE.

TRANVÍA

Por otro lado, sobre el tranvía, Colomo ha opinado que el PP "no puede tratar de tonta a la opinión pública". "Si Márquez no lo puso en marcha en julio porque no estaba satisfecho con la aportación de la Junta y ahora cambia de discurso sin que hayan cambiado las condiciones, eso demuestra que actuaba para boicotear al PSOE en lugar de defender el interés general; para él lo primero es el PP y no Jaén", ha dicho Colomo.

Ha agregado que los socialistas "siempre dijimos que si el tranvía lo hubiera hecho el PP, el Ayuntamiento lo habría puesto en marcha sin rechistar, y parece que por ahí van los tiros de Márquez ahora".

La socialista ha agregado que, "en todos estos años, el discurso del PSOE ha sido siempre favorable a su puesta en marcha". "Como muy bien decía el mentor de Márquez, José Enrique Fernández de Moya, el PSOE ha sido el padre de la criatura, mal que le pese ahora al alcalde. Sin embargo, en ese tiempo hemos visto al PP viajar a Sevilla a entregar las llaves, convertir las vías en un aparcamiento, abandonar la maquinaria y exponerla al expolio. Solo lo han usado políticamente", ha lamentado Colomo.

MUSEO ÍBERO

De igual modo, la edil del PSOE ha censurado que el alcalde "tape con la crítica a otras administraciones sus propias deficiencias en la gestión municipal". "Que ponga peros al primer año de vida del Museo Íbero cuando más abajo tiene lleno de polvo, telarañas y ratones desde hace ocho años el Banco de España es muy chocante", ha comentado.

La socialista ha remarcado que el alcalde "no ha sido capaz ni de mantener en este edificio de Rafael Moneo los pocos cuadros cedidos por el pintor Alfonso Parras a la ciudad de Jaén, que la familia tuvo que retirar por las precarias condiciones de conservación".

"No sé cómo no les da vergüenza hablar, porque esto es lo que tiene escupir al cielo, que te cae encima", ha señalado Colomo, para quien la política cultural del Ayuntamiento en los últimos años "no sería nada sin la ayuda de administraciones como la Junta y la Diputación".

"El único evento de calidad que tiene este Ayuntamiento es el Festival de Otoño, y de no ser porque hay gobiernos socialistas apoyándolos desde otras instituciones no sería posible. Desde luego, la ingratitud del PP es vergonzosa", ha concluido la concejal del PSOE.