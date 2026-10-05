El PSOE pide al alcalde "preocuparse por Córdoba y menos política contra el Gobierno" tras reaccionar al 29N

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba y concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Romero. - PSOE

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la Alcaldía de Córdoba y concejal del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Romero, ha respondido este lunes al alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), tras su reacción a la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, cuestionando que "si para el alcalde de Córdoba es una magnífica noticia que haya Elecciones Generales" debería, a su juicio, "explicar también por qué hemos llegado hasta aquí y cuál ha sido su papel en una política contraria a los avances de nuestra ciudad y a la mejora de la vida de nuestros vecinos y vecinas".

Cabe mencionar que, durante la jornada, Bellido indicaba tras conocer el anuncio que "por fin llega un día que estábamos esperando y reclamando desde hace tiempo, no por el PP, sino por los cordobeses, por los andaluces y por los españoles", porque, a su juicio, "era lo necesario de una legislatura que no daba más de sí casi desde el inicio", advirtiendo de que "si se hace algo de recopilación, al final, en esta legislatura no se ha avanzado en nada".

En este sentido, en una nota remitida por el grupo, Bellido ha señalado que "España necesita desbloquear una situación política en la que el Partido Popular y Vox han actuado juntos para impedir medidas importantes para nuestro país", pero ha reclamado al alcalde que "antes de mirar hacia Madrid, mire mejor hacia Córdoba y explique qué está haciendo para resolver los problemas que tienen los cordobeses y las cordobesas".

En este sentido, el candidato socialista ha afirmado que Bellido "ha sido uno de los alcaldes más desleales que ha tenido Córdoba con un Gobierno de España", algo que, a su parecer, "resulta especialmente llamativo porque nunca, en democracia, había habido una apuesta tan importante del Gobierno de España por nuestra ciudad y el resto de la provincia".

"Mientras Bellido se dedica a criticar al Gobierno de España, el Gobierno de España ha hecho una apuesta mayor que nunca por Córdoba y los cordobeses", ha subrayado Romero, quien ha lamentado que estas inversiones "no hayan impedido que el alcalde mantenga una estrategia permanente de confrontación y de poner palos en las ruedas".

Además, ha enumerado algunos proyectos e inversiones impulsados por el Gobierno de España en Córdoba, como "la Base Logística del Ejército de Tierra, la nueva Biblioteca Pública del Estado, las inversiones en el Aeropuerto, la modernización de la línea ferroviaria Jaén-Córdoba, el tren de proximidad, la rehabilitación de la A-4, los casi 100 millones de euros destinados a paliar los desperfectos provocados por las borrascas y los recursos destinados a mejorar los equipamientos sanitarios con financiación estatal".

Por su parte, Bellido ha situado la vivienda como "la principal preocupación que debería ocupar al alcalde", especialmente "ante las dificultades que encuentran los jóvenes para poder independizarse y desarrollar su proyecto de vida en Córdoba", y ha recalcado que "en ocho años, la Junta de Andalucía no ha construido en Córdoba ni una sola vivienda social, ni tampoco el Ayuntamiento gobernado por Bellido ha construido ni una sola vivienda de protección oficial".

Por ello, Romero ha reclamado al alcalde que "se preocupe un poco más de Córdoba", porque "tiene tantos cargos y tantas responsabilidades que da la sensación de que cada vez tiene menos tiempo para ocuparse de lo que realmente importa: de nuestros barrios, de la limpieza, de la movilidad, de la vivienda, de los servicios públicos y de los problemas de los cordobeses y las cordobesas".