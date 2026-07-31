El PSOE pide aumentar la partida destinada a asociaciones juveniles en el próximo presupuesto de Diputación de Córdoba

La diputada del PSOE en la Diputación de Córdoba Rosa Flores. - PSOE

CÓRDOBA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSOE en la Diputación de Córdoba Rosa Flores ha reclamado al equipo de gobierno del PP que incremente la dotación económica de la convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones juveniles en los Presupuestos de 2027, al considerar que la partida actual resulta "insuficiente para atender las necesidades de estas entidades".

Según ha informado el PSOE en una nota, Flores ha afirmado que "la convocatoria cuenta actualmente con una dotación de 75.000 euros y, en su última edición, han sido más de 60 las asociaciones juveniles beneficiarias". Sin embargo, "esta cuantía resulta insuficiente para responder a los proyectos que presentan las entidades, lo que se traduce en ayudas de escasa cuantía que, en muchos casos, no permiten cubrir el coste real de las iniciativas", ha advertido.

Flores ha recalcado que las asociaciones juveniles desempeñan un papel fundamental en la dinamización de los municipios de la provincia, especialmente en el medio rural, promoviendo actividades de participación, formación, cultura, ocio saludable, voluntariado y convivencia para los jóvenes.

Asimismo, ha avisado de que "esta insuficiente financiación obliga en muchas ocasiones a las asociaciones a buscar recursos por otras vías para poder desarrollar sus proyectos o, incluso, a renunciar a su ejecución por falta de financiación suficiente".

La diputada socialista ha defendido que "el apoyo de la Diputación al tejido asociativo debe canalizarse prioritariamente a través de convocatorias públicas en régimen de concurrencia competitiva, que garantizan la igualdad de oportunidades, la transparencia y la objetividad en el reparto de los recursos públicos, frente al recurso excesivo a las subvenciones excepcionales".

Por ello, ha pedido al Gobierno del PP que "tenga en cuenta" esta situación durante la elaboración de los Presupuestos de 2027 y "aumente la dotación de esta línea de ayudas para que las asociaciones juveniles puedan desarrollar sus proyectos con mayores garantías".

Desde el Grupo Socialista han insistido en que fortalecer esta convocatoria supone apostar por la participación juvenil, por el asociacionismo y por la igualdad de oportunidades entre todas las entidades de la provincia.

"La Diputación tiene capacidad para reforzar esta línea de ayudas y debe hacerlo a través de convocatorias públicas, transparentes y suficientemente dotadas, porque invertir en las asociaciones juveniles es invertir en el presente y el futuro de nuestros pueblos", ha concluido Rosa Flores.