PSOE pide del cese de un concejal de Cs en Arjonilla (Jaén) por uso indebido de una tarjeta de movilidad reducida

Coche aparcado en una plaza reservada a personas discapacitadas en Arjonilla - PSOE

JAÉN 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido el "cese fulminante" del concejal de Festejos de Arjonilla (Jaén), Antonio Hernández (Cs), tras revelarse, según han denunciado los socialistas, que utilizó de manera indebida una tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

El secretario general del PSOE local, Miguel Zafra, ha calificado los hechos de "lamentables" y "desde luego, impropios de un cargo público". "Un concejal tiene que ser ejemplar en su conducta, este edil no lo ha sido y el alcalde tampoco ha sido diligente a la hora de pedirle responsabilidades", ha señalado en un comunicado el dirigente socialista.

La polémica ha derivado en una crisis de gobierno después de que el concejal de Cs, Antonio Pérez, haya abandonado tanto el equipo de gobierno como el Grupo Municipal de Cs al descubrirse "el comportamiento irregular de Hernández".

Pérez ha argumentado su marcha manifestando que no quería ser "cómplice con su silencio" y reprochando a su propio grupo municipal que permitiera este tipo de conductas.

Desde el PSOE se ha apuntado que estas tarjetas de aparcamiento constituyen "un derecho para que las personas que realmente lo necesitan puedan moverse con autonomía", por lo que ve "bochornoso" que un cargo público haya empleado la tarjeta de un tercero que, además, se encontraba caducada.

Según ha indicado el PSOE, estos hechos fueron denunciados inicialmente por el grupo socialista, que registró una pregunta en el pleno municipal para que el equipo de gobierno ofreciera explicaciones. Dos meses después, en la siguiente sesión plenaria, el concejal de Festejos ofreció "excusas insostenibles" y "recibió el apoyo del alcalde, quien no le reclamó ningún tipo de responsabilidad".

Ante esta situación, el responsable socialista ha incidido en que Hernández "no puede seguir ni un minuto más en la Corporación" y ha advertido de que, si no presenta su dimisión de forma voluntaria, "tendría que ser el alcalde el que lo cesara".