PSOE-A pide el cese del director gerente de la Agencia de Emergencias por la gestión de los incendios de este verano

Puesto de Mando Avanzado durante el incendio forestal declarado en Benahavís (Málaga). A 14 de septiembre de 2026, en Benahavís, Málaga (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en comisión del Parlamento andaluz con la que reclama el cese de "la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia de Emergencias de Andalucía" --que actualmente es Alejandro García--, "en atención a su condición de máximo órgano directivo de la Agencia por las responsabilidades políticas y de gestión derivadas de las deficiencias puestas de manifiesto durante la campaña de incendios forestales de 2026".

Así figura en dicha iniciativa socialista, consultada por Europa Press, registrada con fecha del pasado lunes, 14 de septiembre, para su debate en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias, y que es relativa a la "exigencia de responsabilidades por la gestión de los incendios forestales en Andalucía durante el verano de 2026".

En concreto, el Grupo Socialista propone que el Parlamento inste "al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a acordar el cese de la persona titular de la Dirección Gerencia de la Agencia de Emergencias de Andalucía, en atención a su condición de máximo órgano directivo de la Agencia por las responsabilidades políticas y de gestión derivadas de las deficiencias puestas de manifiesto durante la campaña de incendios forestales de 2026".

En la exposición de motivos para justificar esta iniciativa, desde el PSOE-A subrayan que "Andalucía ha afrontado durante el verano de 2026 una de las campañas de incendios forestales más graves de los últimos años, tanto por la extensión de la superficie afectada como, especialmente, por sus consecuencias humanas, ambientales, económicas y sociales".

"MÁS DE 260 INCENDIOS FORESTALES"

Así, en la iniciativa se pone de relieve que durante este año 2026 "se han registrado en Andalucía más de 260 incendios forestales, con una superficie afectada que se sitúa en torno a 57.500 hectáreas, unas cifras extraordinariamente elevadas respecto de ejercicios anteriores".

Para el PSOE-A, "la dimensión de lo ocurrido durante la campaña de 2026 exige analizar no solo las circunstancias concretas de cada incendio, sino también el funcionamiento del sistema público andaluz de prevención, vigilancia, extinción, protección civil y coordinación de emergencias".

Al respecto, la iniciativa del Grupo Socialista apunta a la Agencia de Emergencias de Andalucía, de la que se recuerda que "se encuentra adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, a través de la persona titular de la propia Consejería", un departamento al que "corresponde (...) el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en materia de protección civil y emergencias y de extinción de incendios forestales", según se subraya también en la PNL.

"Esta adscripción sitúa en la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias la responsabilidad política superior respecto de la Agencia y del funcionamiento general del sistema autonómico de respuesta ante emergencias e incendios forestales", señala la iniciativa, donde se subraya la "gravedad" de algunos de los fuegos de este verano, como el de Los Gallardos (Almería) por el que murieron 15 personas, y "las posibles deficiencias puestas de manifiesto durante la campaña de incendios forestales de 2026, junto a la falta de explicaciones" y de "transparencia".

Desde el PSOE-A apuntan también a la Dirección Gerencia de la Agencia de Emergencias andaluza, en tanto que constituye su "máximo órgano directivo", con "rango de Viceconsejería", y se subraya que ella se le atribuyen funciones como las "relacionadas con el asesoramiento a la dirección de los planes autonómicos de emergencia y protección civil en materia de gestión de emergencias, la dirección delegada de dichos planes en los supuestos legalmente previstos, la formulación de propuestas relativas a los instrumentos de planificación y actuación de la Agencia y el seguimiento de su actividad".

Estas atribuciones --continúa la exposición de motivos de la iniciativa socialista-- "deben ponerse en relación con las funciones que corresponden a la propia Agencia de Emergencias de Andalucía en materia de protección civil, emergencias e incendios forestales, atención y respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia, gestión de emergencias de protección civil y coordinación de los operativos y organismos llamados a intervenir en ellas".

Por tanto, desde el Grupo Socialista consideran que "las circunstancias puestas de manifiesto durante la campaña de incendios forestales de 2026 en relación con la disponibilidad efectiva de medios humanos y materiales, la operatividad del dispositivo Infoca, la planificación de las actuaciones, los sistemas de coordinación, el funcionamiento de las estructuras de emergencia y la capacidad de respuesta de la Agencia afectan directamente al ámbito organizativo, directivo y de gestión cuya máxima responsabilidad corresponde a la Dirección Gerencia".

De esta manera, desde el PSOE-A argumentan que esto "supone exigir la responsabilidad política y directiva inherente a su condición de máximo órgano directivo de la Agencia por el funcionamiento global, organización, planificación, coordinación, seguimiento y suficiencia de los recursos de la entidad que dirige".

La iniciativa pendiente de debate sostiene que "la exigencia de responsabilidades resulta especialmente necesaria cuando las deficiencias que deben esclarecerse no afectan a una decisión operativa aislada, sino a aspectos estructurales relacionados con la planificación, la organización de los medios, la cobertura efectiva de las plantillas, la operatividad real de los recursos, los mecanismos de seguimiento y supervisión y la coordinación entre los diferentes servicios intervinientes".

"EXIGENCIA DE RESPONSABILIDADES"

Añaden además desde el PSOE-A que dicha "exigencia de responsabilidades" no debe "proyectarse sobre quienes han desarrollado materialmente las tareas de prevención, extinción, protección y asistencia, sino sobre los niveles políticos y directivos responsables de garantizar que esos profesionales dispongan de una organización adecuada, medios suficientes, planificación, coordinación, información y recursos para poder desarrollar sus funciones en las mejores condiciones posibles".

De este modo, el Grupo Socialista llega a la conclusión de que "la exigencia del cese de la persona titular de la Dirección Gerencia constituye una primera medida de responsabilidad política ante lo ocurrido durante la campaña de incendios forestales de 2026, sin perjuicio de las demás responsabilidades políticas que pudieran derivarse y, en su caso, de la persona titular de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias".