PSOE-A pide una comisión de investigación en Andalucía sobre los medios del Plan Infoca contra incendios forestales

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz una solicitud de creación de una comisión de investigación "relativa a las medidas de prevención de incendios forestales y los medios materiales y humanos puestos a disposición del Plan Infoca".

La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, ya anunció la intención de su partido de solicitar dicha comisión de investigación si, como sucedió el pasado 22 de agosto con los votos del PP-A, la Diputación Permanente del Parlamento andaluz rechazaba la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que el PSOE-A quería que compareciera el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (PP-A), por la gestión de la Junta en incendios forestales de este verano como el registrado en Tarifa (Cádiz) hace aproximadamente un mes.

El Grupo Socialista ha dado así ese paso y ha registrado una solicitud de creación de comisión de investigación en el Parlamento andaluz que la Mesa de la Cámara calificó favorablemente y admitió a trámite en su sesión del pasado miércoles, 3 de septiembre, según se recoge en un escrito publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía consultado por Europa Press.

Tras el registro de esta iniciativa, los grupos parlamentarios pueden manifestar su "oposición a la creación" de la comisión de investigación en un plazo de siete días a contar desde este pasado viernes, 5 de septiembre, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía.

El Grupo Socialista justifica su solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las medidas de prevención de incendios forestales y los medios materiales y humanos a disposición del Plan Infoca defendiendo que "responde a un evidente interés público".

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Así, desde el PSOE-A subrayan que "los incendios forestales suponen un riesgo directo para la seguridad de las personas, para el patrimonio natural de Andalucía y para bienes de extraordinario valor, por lo que la sociedad andaluza exige respuestas claras sobre la capacidad real de prevención y de reacción de la Junta de Andalucía".

"Las denuncias sindicales y profesionales sobre la falta de medios materiales, la insuficiencia de personal, la precariedad de la plantilla, la obsolescencia de equipos y la adquisición de vehículos presuntamente inadecuados hacen necesario esclarecer si los recursos públicos se gestionan conforme a los principios de eficacia, eficiencia y buena administración, ante el riesgo de seguir debilitando un dispositivo trascendental para Andalucía y el peligro de su deterioro y privatización", añade la exposición de motivos de la iniciativa socialista.

Para el grupo solicitante de esta comisión de investigación, "la gravedad de los incendios del verano de 2025, que han obligado al Gobierno de España a declarar varias zonas catastróficas en Andalucía, requiere que el Parlamento ejerza su función de control y garantice la máxima transparencia sobre la actuación de la Administración autonómica".

"El esclarecimiento de los hechos, la depuración de posibles responsabilidades y la formulación de recomendaciones de mejora contribuirán a reforzar la confianza de la ciudadanía en la capacidad de las instituciones públicas para proteger el territorio y responder a emergencias de gran magnitud", se puede leer también en la exposición de motivos que esgrime el PSOE-A para justificar esta solicitud de creación de comisión de investigación.

De este modo, el Grupo Socialista "considera necesaria" la creación de dicha comisión de investigación para "analizar las medidas de prevención adoptadas en el marco del Plan Infoca; evaluar la suficiencia y adecuación de los medios materiales y humanos puestos a disposición, incorporando las quejas y denuncias sindicales y el examen de contratos de suministro de vehículos y equipos; examinar la coordinación interinstitucional con la Administración General del Estado, diputaciones y ayuntamientos afectados, y formular recomendaciones para reforzar la prevención, la dotación de recursos y la eficacia del Infoca en futuras campañas".