La Cámara de Cuentas recuerda tras los graves incendios del verano recomendaciones que realizó en 2021 desde Andalucía

Medios terrestres y aéreos operan en el incendio declarado en el paraje Sierra de la Plata, cercano a la playa de Bolonia, a 11 de agosto de 2025, en Tarifa (Cádiz). (Foto de archivo). - Nono Rico (Europa Press)

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha recordado las conclusiones y recomendaciones que realizó en el año 2021 en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales en el ámbito de la Junta de Andalucía al hilo de los graves sucesos de ese tipo que se han registrado este verano en distintos puntos de varias comunidades autónomas españolas.

En concreto, el Pleno de la Cámara de Cuentas, en sesión celebrada el 16 de septiembre de 2021, aprobó el Informe de fiscalización del programa presupuestario 44E 'Gestión del medio natural', con "especial referencia" a la prevención y lucha contra los incendios forestales en el ámbito de la Junta de Andalucía.

Dicho informe, consultado por Europa Press, abordaba si desde la Junta se habían gestionado las tareas de prevención y lucha contra los incendios forestales "de conformidad con los principios de eficacia, eficiencia y economía", y si existían "áreas de mejora", e incluía al respecto una serie de conclusiones y recomendaciones.

Entre las conclusiones figuraban la de que "en los próximos años" no sólo "será necesaria la ordenación de más y nuevas hectáreas de superficie forestal pública, sino que una gran parte de las ordenaciones vigentes se tendrán que revisar, pues los instrumentos de ordenación tienen una vigencia temporal de diez años".

Además, la Cámara de Cuentas concluía hace cuatro años que "la falta de ordenación de los montes, sobre todo en los de titularidad privada, podría influir negativamente en la prevención y lucha contra los incendios forestales".

"Un monte no ordenado puede ser una superficie con exceso de matorral, elemento altamente combustible, o con un arbolado que favorezca la propagación de incendios, o sin inversiones preventivas, tales como tratamientos selvícolas, cortafuegos e infraestructuras de apoyo", advertía el órgano fiscalizador en su informe de 2021.

Además, la Cámara de Cuentas avisaba, en relación con los planes de prevención de incendios forestales, de que no existía "un registro de fincas particulares que haga posible determinar el número de fincas con un plan no vigente o sin dicho plan", y tampoco se había dispuesto "de los planes relativos a los terrenos públicos".

También subrayaba que "la principal inversión preventiva son los tratamientos selvícolas, cuyo objeto es evitar que se produzcan incendios o, en el caso de que se hayan iniciado, minimizar su propagación", así como que, "una vez activado el dispositivo del Plan Infoca, uno de los principales objetivos de los medios de extinción debe ser minimizar la superficie forestal que pudiera verse afectada por el incendio".

QUE LOS INCENDIOS SE QUEDEN EN "CONATOS"

Al hilo, la Cámara de Cuentas consideraba ya entonces que "es fundamental reducir al máximo los tiempos de llegada de los medios de extinción para limitar la evolución de los incendios y conseguir que el máximo número de siniestros no supere la hectárea de superficie, es decir, se quede en un conato".

"La importancia de la rapidez de llegada repercute en el tamaño que finalmente pueda alcanzar el incendio, ya que condiciona la capacidad de inflamación del combustible circundante y, por tanto, la progresión inicial del incendio, así como la posible complejidad de su extinción", se puede leer también en dicho informe en el que se subrayaba que, "por término medio, cuanto mayor es el tiempo de llegada al incendio mayor es la superficie finalmente afectada", de forma que "una rápida intervención implicará un menor tamaño final del incendio".

El trabajo de la Cámara de Cuentas se fijaba igualmente en las causas de los incendios, y al respecto señalaba que las "principales" son "la intencionalidad y la negligencia, en las cuales el factor humano es la clave", y detallaba que entre las "causas más recurrentes" de los fuegos provocados por comportamientos negligentes figuraban "la quema agrícola de basura, de matorral y para regenerar pastos, así como los trabajos forestales".

RECOMENDACIONES

En lo que respecta a las recomendaciones para prevenir o combatir incendios forestales, la Cámara de Cuentas aconsejaba en su informe de 2021 "destinar más recursos para abordar la ordenación de los montes públicos, evitando con ello la pérdida de vigencia de los planes de ordenación actuales", así como "incrementar la superficie ordenada de titularidad privada", para lo cual debían "realizarse controles y requerimientos a los propietarios y titulares de los derechos reales o personales de uso y disfrute de los terrenos o explotaciones forestales, instando a su cumplimiento".

Otras recomendaciones con prioridad "alta" que desgranaba la Cámara de Cuentas en su informe de 2021 eran las de "implantar un registro de las fincas, públicas y privadas, que permita el control de la existencia y vigencia de los planes de prevención de incendios forestales", así como "actualizar y revisar el Plan Infoca, aprobado en el año 2010", y "estudiar medidas para conseguir que todos los municipios en zonas de peligro de incendios tengan un plan local de emergencia por incendios forestales".

"Insistir en la restauración de la superficie quemada, sobre todo para evitar incendios reiterados en las mismas zonas", era otra de las recomendaciones con prioridad "alta" que exponía el trabajo de la Cámara de Cuentas, al igual que la de "seguir trabajando para conseguir que los siniestros no superen la fase de conato".

Con prioridad "media", el informe incluía recomendaciones como las de "estudiar las posibilidades de destinar ayudas para favorecer la ordenación de los montes"; "potenciar la colaboración de los particulares a través de las agrupaciones de defensa forestal y de los grupos locales de pronto auxilio, para que aumente el número de municipios en zonas de peligro de incendios que disponen de este importante apoyo"; "persistir en la reducción de la intencionalidad y la negligencia de las personas como causantes de los incendios e identificar los posibles intereses de estas causas", y "elaborar un registro de los planes de restauración, tanto de montes de titularidad pública como privada".