El PSOE-A pide a la consejera de Igualdad "que rompa con Vox" y defienda la lucha contra la violencia machista

Publicado 19/02/2019 14:29:07 CET

CÓRDOBA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A en la Comisión de Igualdad del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha pedido este martes a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, "que rompa con Vox y defienda sin paliativos la lucha contra la violencia de género".

En rueda de prensa, Pérez ha señalado que "ya sabemos que la ultraderecha va a decir no a todo lo que proponemos en materia de igualdad, pero queremos que PP y Ciudadanos, que gobiernan en estos momentos en Andalucía, digan sí, sin paliativos, a la lucha contra la violencia machista", según ha insistido.

"Para que ese sí sea real --ha subrayado-- necesitamos una serie de compromisos claros", razón por la que los socialistas reclaman al Ejecutivo de PP y Cs, a través de una proposición no de Ley (PNL), que se debatirá el próximo jueves en el Parlamento andaluz, "que mantenga e impulse todos y cada uno de los derechos de las mujeres andaluzas contra la violencia machista".

Del mismo modo, en dicha PNL se pide al Gobierno de PP y Cs "que ejecute y evalúe la totalidad del presupuesto, especialmente el aportado como consecuencia del Pacto de Estado contra la violencia de género, sin que suponga detrimento alguno de las partidas previstas con fondos propios de la comunidad autónoma".

Igualmente, Soledad Pérez ha afirmado que, desde el PSOE se pide al Parlamento de Andalucía "que apoye al movimiento feminista en defensa de la igualdad y contra la violencia de género, y que se adhiera a cuantas manifestaciones de repulsa de produzcan contra esta lacra, declarando tolerancia cero con los maltratadores".

En este sentido, Pérez ha señalado que "con los datos de violencia de género no se puede hacer trampa", por lo que ha criticado "lo que está anunciando Ciudadanos, que es el partido que tiene las políticas de Igualdad en el Gobierno andaluz", y que están diciendo "que no va a quitar la violencia de género, pero va a incrementar las medidas a otras personas que no son mujeres, niños y niñas".

Con ello, según ha argumentado la parlamentaria del PSOE-A, "lo que hace Ciudadanos es blanquear las políticas de Vox, pues ha comprado el discurso de la ultraderecha en materia de política de género diciendo que las víctimas tienen un privilegio".

A juicio de Pérez, "es totalmente cruel que se esté blanqueando a Vox" y, por eso, los socialistas exigen "a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que defienda al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)".

Pérez ha explicado que, según las últimas cifras oficiales, de enero a septiembre de 2018 los juzgados de Andalucía recibieron 25.371 denuncias por violencia de género, 1.370 de éstas denuncias en la provincia de Córdob, y a fecha 31 de diciembre había en Andalucía un total de 9.463 mujeres con protección policial 736 de ellas en Córdoba.

Para la portavoz socialista, "si estos datos no son suficientemente escalofriantes para que nos tomemos muy en serio la lucha contra la violencia machista, es que esta sociedad tiene un auténtico problema y corre un riesgo claro de involución".

Por todo ello, en el PSOE consideran "necesario que se tome partido contra la violencia de género, para mantenerla como prioridad y para aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política".