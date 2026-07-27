El PSOE pide "corregir de inmediato las deficiencias" detectadas por la Intervención en gestión de Diputación de Córdoba

Grupo del PSOE en la Diputación de Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, ha alertado de que el informe resumen de control interno de la Corporación provincial correspondiente al ejercicio 2025 pone de manifiesto "importantes deficiencias en la gestión del gobierno del PP en materias tan sensibles como la contratación pública, la gestión de subvenciones, el control del gasto y la organización de los servicios encargados de velar por la legalidad", y ha exigido "corregirlas de inmediato".

Según ha indicado el PSOE en una nota, entre las conclusiones más relevantes, "la Intervención advierte de importantes incidencias en la contratación pública, detectando gastos recurrentes tramitados como contratos menores, situaciones de posible fraccionamiento de contratos, demoras excesivas en la tramitación de expedientes y utilización de procedimientos inadecuados para determinados contratos. Estas deficiencias no afectan únicamente a la Diputación, sino también a varios de sus organismos dependientes", ha añadido Álvarez.

"Especialmente contundente --ha agregado Álvarez-- resulta el análisis del sistema de anticipos de caja fija. La Intervención detecta incidencias en el 82,68% de los expedientes revisados y recomienda sustituir este sistema por los procedimientos ordinarios de contratación y ejecución del gasto, al apreciar importantes deficiencias en su utilización".

En materia de subvenciones, el informe también identifica "importantes carencias, como la falta de motivación para recurrir a la concesión directa, la inexistencia de una normativa reguladora de las subvenciones excepcionales, deficiencias en el seguimiento de los proyectos subvencionados y problemas en los procedimientos de reintegro cuando corresponde", según el socialista.

En este contexto, ha proseguido, "se suma una circunstancia especialmente preocupante: la propia Intervención concluye que no dispone de los medios humanos necesarios para desarrollar adecuadamente las funciones de control que le atribuye la ley", pues el informe señala que "únicamente están cubiertas 19 de las 30 plazas consideradas necesarias para el funcionamiento normal del servicio y concluye expresamente que no se han dispuesto los medios suficientes para ejercer correctamente el control interno".

Para el Grupo Socialista, "estos informes desmontan el relato de la buena gestión del PP. No estamos hablando de opiniones políticas, sino de las conclusiones del órgano encargado de controlar la legalidad y la correcta utilización de los recursos públicos de la Diputación", ha dicho el portavoz socialista, quien ha exigido al Gobierno provincial de Salvador Fuentes que "deje de ignorar las recomendaciones de la Intervención y adopte de inmediato las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas, reforzar el servicio de Intervención y garantizar una gestión basada en la planificación, la transparencia y el cumplimiento de la legalidad".