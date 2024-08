El PSOE pide el desbroce inmediato del cauce del río Monachil en Granada

GRANADA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha instado este martes a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, a que "dé la orden inmediata" de desbrozar el cauce del río Monachil a su paso por el Zaidín ante "el riesgo de incendio por altas temperaturas".

Así lo ha reclamado el concejal del PSOE Eduardo Castillo, quien ha visitado el tramo que comprende desde la Avenida de Dílar hasta la Avenida del Conocimiento, "donde la maleza campa a sus anchas, con cotas de altura en los matorrales y arbustos sin precedentes, situación que nos preocupa sobre manera y que mantiene en situación de alerta a vecinos de la zona desde hace meses".

Castillo ha explicado que su formación ya reivindicó la intervención "pero el gobierno de la alcaldesa Carazo ha preferido mirar hacia otro lado, en esa política de respuesta cero a las demandas de los barrios".

Para el edil socialista, "es incomprensible que el PP haga una dejación de funciones absoluta en este asunto, máxime cuando todos los años anteriores se ha procedido a desbrozar el cauce con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los granadinos y granadinas".

El edil socialista ha apuntado que "el abandono del cauce por parte de Carazo llega a tal extremo que se ha convertido también en un foco de insalubridad como han denunciado los vecinos de la zona en numerosas ocasiones ante la aparición de ratas, lo que obliga a una actuación urgente máxime cuando en el entorno hay además un centro infantil".

Para Castillo, "está claro que los máximos responsables de la ciudad no están por resolver los problemas de la gente. Ante nuestra denuncia, en vez de actuar y dar respuesta a una reivindicación justa, estoy seguro que comenzará a poner el ventilador de las excusas y de las culpas para tapar su falta de iniciativa".

Así, el edil ha rogado al gobierno de Carazo que "deje de acusar al gobierno anterior de todos sus males, porque la única realidad es que bajo el mandato" de Paco Cuenca como alcalde "el río se desbrozaba" y bajo el suyo, ha proseguido, "no, porque no sabe, no quiere y no le duelen los barrios de Granada y el peligro que se pueda desprender de su falta de empuje y trabajo".