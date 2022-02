PSOE pide la dimisión de la alcaldesa del PP en Motril (Granada) tras la denuncia de Fiscalía por supuesta malversación

GRANADA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado este miércoles la dimisión de la alcaldesa de Motril (Granada), Luisa García Chamorro (PP), tras la denuncia de la Fiscalía contra ella por supuesta malversación de fondos públicos por presuntamente pagar con dinero del grupo municipal del PP la multa a la que fue condenada por un delito de injurias que cometió durante su etapa como vicepresidenta de la Diputación, que posteriormente devolvió.

La secretaria general del PSOE de Motril y miembro de la ejecutiva regional socialista, Flor Almón, ha señalado que una ciudad como Motril "merece a representantes públicos con una conducta ejemplar", algo que a su juicio no cumple García Chamorro, toda vez que estos hechos que ahora se investigan "se producen tras ser condenada en 2017 por injurias graves contra el exgerente de Visogsa".

"Todo apunta a que podría haber pagado dicha condena con dinero público que el Ayuntamiento designa a los grupos políticos, algo que nos parece que es reiterar un esperpento público que va en deterioro de la política y de los políticos", ha subrayado la socialista.

Ha incidido en que el dinero que presuntamente se abonó en la cuenta personal de García Chamorro procedía del grupo municipal del PP, según se desprende de la denuncia de la Fiscalía, que pone el acento en que "se trataba de pagar una condena que se produjo siendo ella vicepresidenta primera de la Diputación de Granada, no teniendo nada que ver con el Ayuntamiento de Motril, y que, además, esas injurias fueron vertidas contra una persona ajena al Consistorio motrileño y al grupo municipal del PP".

Tras remarcar la "gravedad" de estos posibles hechos, la socialista ha calificado de "increíble que alguien se pueda plantear el pago de una condena personal con recursos públicos --en total unos 4.600 euros-- y de manera continuada, porque son más de uno los ingresos que se hacen al número de cuenta personal de la actual alcaldesa de Motril".

"Se dan una serie de circunstancias, incluida la continuidad, que no pueden hacernos pensar que no había mala intención o que no existía un conocimiento de los hechos porque se dan demasiadas circunstancias", ha añadido Almón, que ha reclamado a la alcaldesa de Motril que "recapacite, después de haberse equivocado tantas veces como servidora pública y utilizar, presuntamente, las herramientas que la da la democracia en su propio favor.

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, ha pedido al presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, que "de inmediato diga claramente qué opinión le merecen estos hechos en los que la Fiscalía aprecia un posible delito de malversación de caudales públicos".

"El presidente del PP debe explicarle a la ciudadanía de Motril y de toda la provincia, qué medidas piensa tomar el PP en este caso";, ha señalado para preguntarse si en este partido a nivel provincial, regional y nacional "amparan esta conducta". "El PP debe aclarar qué intereses defiende, si los de la ciudadanía o los intereses personales", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que la alcaldesa de Motril "no está preparada para gestionar un ayuntamiento, donde todo lo que hay son fondos públicos".