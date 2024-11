PSOE pide la dimisión de una edil del PP en Santa Elena (Jaén) por mensajes "despreciables" ante la tragedia por la DANA

JAÉN 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde y secretario general del PSOE de Santa Elena (Jaén), Ramón Coloma, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala del PP Ana Bernardino por sus vídeos y declaraciones "despreciables" en redes sociales "llenos de odio, insultos, bulos y falsedades" ante la "tragedia" causada por la DANA.

Entre "otras barbaridades", la edil llama "hijo de puta" y "maricón de mierda" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un vídeo que subió a redes este domingo coincidiendo con la visita de la comitiva de autoridades a Paiporta (Valencia) para conocer 'in situ' los efectos de las fuertes lluvias y riadas.

"Son palabras repugnantes, que incitan al odio y que acaban llamando a situaciones de violencia, como las que precisamente se produjeron ayer y en las que el presidente del Gobierno resultó agredido", ha afirmado este lunes en una nota Coloma.

El responsable socialista ha defendido que esta edil "no puede seguir formando parte del Ayuntamiento de Santa Elena", porque su presencia "mancha el buen nombre de la Corporación y del municipio".

"Una concejala que ha querido sacar tajada política de una tragedia como la de Valencia, culpando al Gobierno, insultando al presidente y alegrándose de que lanzaran barro al rey, no puede seguir en el Ayuntamiento. Sus manifestaciones son despreciables y el PP no debería consentir que siguiera con su acta de concejala ni un solo segundo más", ha asegurado.

En su opinión, además, las palabras de Bernardino "vuelven a poner de manifiesto que hay una derecha y una ultraderecha que están echadas al monte, con actitudes irresponsables y con declaraciones incendiarias que sólo buscan ser caldo de cultivo para generar situaciones como la ocurrida ayer en Valencia".

"Los territorios afectados por la Dana se merecen que haya un trabajo leal, conjunto y coordinado por parte de todas las instituciones y se merecen la unidad de todas las fuerzas políticas ante esta tragedia. No caben declaraciones de este tipo, difundiendo bulos, insultando a los responsables de otras administraciones y haciendo política barriobajera con las consecuencias de una catástrofe natural", ha apostillado Coloma.

Coincidiendo con la citada visita en la que los reyes y la comitiva de autoridades que los acompañaban fue recibida con gritos e insultos y con lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido por las calles de la localidad, la concejala subió un vídeo a redes sociales, de donde ya ha sido eliminado.

VÍDEO

En esas imágenes, recogidas por Cadena Ser Jaén y consultadas por Europa Press, explicaba que acababa "de ver en directo en televisión la llegada del rey, de la reina, del hijo de puta del presidente del Gobierno y del presidente de la Comunidad Valenciana", Carlos Mazón, "a la zona cero" de la tragedia.

"Se han puesto a tirarle barro, que, por una parte, me ha alegrado. Me ha alegrado muchísimo de que le hayan tirado barro, porque pienso que el rey, como jefe del Estado Mayor, debería de haber tomado medidas desde el minuto uno. A mí hay gente que me dice que él no puede hacer nada, que eso depende del Gobierno central... Yo no entiendo, ahí me voy a callar, pero me ha alegrado mucho de que le tiren barro", afirmaba.

Bernardino --que en las elecciones municipales de 2023 concurrió como número dos del PP después de que en las de 2019 formase parte de la lista de Vox-- matizaba que "hay una diferencia", puesto que los monarcas y Mazón "se han quedado ahí" y "siguen con todos los valencianos, hablando con ellos, llenos de barro".

"Sin embargo el maricón de Pedro Sánchez se ha alargado en el momento en que le han tirado el primer puñado de barro. Eres un maricón de mierda, Sánchez", proseguía en el vídeo la concejala 'popular'.

A su juicio, se marchó porque tiene "mucho que esconder" y porque "la culpa de lo que ha pasado en Valencia es del Gobierno central". Tras lanzar un "a quien no le guste, que se joda" y apuntar que va a haber gente que la "va a criticar", la edil concluía con un "me da igual" y señalando a Sánchez como "culpable".