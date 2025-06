El PSOE pide a la Diputación de Granada que convoque la Mesa por las Infraestructuras y pide la autovía del Almanzora

GRANADA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha reclamado al gobierno provincial, del PP, la convocatoria de la Mesa por las Infraestructuras, un foro de "defensa y planificación" de aquellos proyectos necesarios como la extensión de la autovía del Almanzora (Almería) hasta Baza en el norte de la provincia grandina, entre otros, con objeto de que "no se conviertan en una herramienta de confrontación partidista".

El diputado provincial del PSOE Juan Francisco Torregrosa, que ha explicado que en el pasado pleno de noviembre se aprobó una moción --convertida en declaración institucional con el apoyo de todos los grupos-- y después "nada se ha sabido de la creación de dicha mesa", ha subrayado en una nota de prensa que la reivindicación de la mejora de las infraestructuras del conjunto de la provincia debe ser una "prioridad" para la Diputación.

En ese contexto, Torregrosa ha anunciado que el grupo socialista en el próximo pleno planteará una moción para solicitar la puesta en marcha de dicha mesa, además de instar a la Junta a modificar el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) para incluir el tramo Olula del Río-Baza como autovía de forma explícita y que el Gobierno de Juanma Moreno consigne una partida presupuestaria para esta actuación.

"La ejecución del último tramo de la autovía del Almanzora hacia Baza es imprescindible para hacer realidad en su totalidad este eje de comunicación diseñado en su día por la Junta y que, como tal, en su integridad, fue trasladado a las instituciones europeas para solicitar financiación", ha explicado para pedir a todos los grupos "unanimidad en esta iniciativa sin un solo atisbo de ambigüedad para que esta carretera se convierta en autovía lo antes posible".

Así, ha considerado "indispensable" que el gobierno andaluz siga adoptando las medidas necesarias para dar continuidad a este "importante esfuerzo inversor de vertebración territorial".

El socialista ha apuntado que "sigue generando bastante incertidumbre" entre la población en general del norte de la provincia, y especialmente en los agentes sociales y económicos, el hecho de que en el Pitma aprobado por el Gobierno de Moreno "no se hable claramente de la conclusión de la A-334 hasta Baza ni se garantice la financiación". En este caso, el citado documento "habla de un ambiguo aumento de capacidad de la actual A-334, dejando dudas hasta ahora no despejadas acerca de la intención de convertir este tramo en autovía o no".

A fin de despejar esas dudas y que se haga efectiva la llegada de la autovía hasta la ciudad bastetana, Torregrosa ha afirmado que el apoyo de todos los grupos políticos con representación en el pleno de la Diputación es "primordial" para que, "de una vez, la Junta actúe y ejecute esta esperada actuación en las comarcas de Baza y de Huéscar".