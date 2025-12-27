PSOE pide a Ejecutivo local "mismo compromiso" que Gobierno para subvencionar otro 20% en billete de Aucorsa en Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal en una imagen de archivo - PSOE

CÓRDOBA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha exigido este sábado al Gobierno municipal del PP "el mismo compromiso que el Gobierno de España: subvencionar otro 20% las tarifas de la empresa municipal de autobuses urbanos (Aucorsa)".

Bernal ha reseñado que el Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, "ya ha decretado que prorroga las ayudas al transporte público urbano para el año 2026, disminuyendo con esto un 20% lo que cuesta el billete del autobús en la capital a partir del 1 de enero del próximo año".

"Este compromiso del Gobierno de la Nación supone un ahorro importante para todas las familias que usan el autobús como forma de transporte, en especial los que se desplazan diariamente a centros de estudio o de trabajo", ha valorado en un comunicado la edil, al tiempo que ha destacado que "el uso asiduo del bus también supone una disminución del transporte particular, con el consiguiente ahorro y beneficio para el tráfico en las ciudades y el buen impacto ecológico".

En este sentido, ha informado de que el grupo municipal del PSOE ha pedido al Gobierno del PP que "se comprometa también con aportar otro 20% del billete de Aucorsa con dinero municipal".

"Si el Gobierno local del PP se compromete con subvencionar el 20% del precio inicial de un billete de Aucorsa, sumado a la subvención del Gobierno de España de otro 20%, el billete costaría un 40% menos del precio total habitual", ha indicado, al tiempo que ha recordado que es una propuesta que el PSOE lleva trasladando al Gobierno municipal desde hace meses, incluso antes de publicarse el Decreto del Gobierno del España.

Por último, ha incidido en que "ahora que ya se ha publicado, instamos al PP a beneficiar a los cordobeses y cordobesas con el otro 20%, de manera que del precio del billete sólo se incremente un 10% el costo total en relación al año 2025", ha concluido.