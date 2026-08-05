El PSOE pide a Epremasa que mejore el servicio tras registrar "incidencias" en varios municipios de Córdoba

Archivo - La diputada provincial del PSOE en la Diputación de Córdoba Desirée Benavides. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE en la Diputación de Córdoba Desirée Benavides ha trasladado este miércoles al presidente de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), Andrés Lorite, las "numerosas incidencias que están registrándose en distintos municipios de la provincia relacionadas con la prestación del servicio de recogida de residuos" y, ante ello, le ha demandado que lo mejore.

Según ha informado el PSOE en una nota, Benavides se ha referido así a "los problemas que están denunciando ayuntamientos y vecinos en relación con la recogida de basura, la insuficiente limpieza de los contenedores y las deficiencias en la recogida y gestión de los puntos limpios", cuestiones que "están afectando directamente a la calidad del servicio que reciben los municipios" de la provincia.

Desde el PSOE han recordado que "estas deficiencias se producen en un momento en el que los cordobeses y las cordobesas soportan la tasa de basura más alta de la historia de la Diputación de Córdoba", una circunstancia que, a juicio de la diputada provincial socialista, obliga a la citada empresa pública dependiente de la Diputación empresa provincial a ofrecer un servicio acorde al esfuerzo económico que realizan las familias y los ayuntamientos.

"Si los vecinos y vecinas pagan más que nunca por este servicio --ha argumentado Benavides--, lo mínimo exigible es que reciban una prestación eficaz, con una recogida de residuos adecuada, contenedores limpios y un funcionamiento correcto de los puntos limpios".

El PSOE ha reclamado a la dirección de Epremasa "que adopte las medidas necesarias para corregir estas incidencias y reforzar los medios destinados a la prestación del servicio allí donde sea necesario, garantizando una atención de calidad en todos los municipios de la provincia".

Además, la diputada provincial socialista ha reiterado que continuará trasladando las quejas e incidencias que le hagan llegar los ayuntamientos y seguirá realizando un seguimiento del funcionamiento de Epremasa, "para que la ciudadanía reciba un servicio público de calidad, acorde con el importante incremento que ha experimentado la tasa de basura en los últimos años".