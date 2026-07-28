El PSOE pide explicaciones al Ayuntamiento de Peñarroya y Diputación de Córdoba por un "suministro de agua deficiente"

El portavoz del PSOE en la Diputación, Pepe Álvarez (dcha.), y el secretario general del PSOE local, Víctor Pedregosa. - PSOE

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Diputación de Córdoba que "den explicaciones por el retraso acumulado en las obras de renovación de la red de abastecimiento en la calle Peñarroja" y que "compensen a los vecinos y negocios afectados" tras "un año soportando un servicio de agua deficiente" y unas obras que "han alterado la vida diaria de la zona".

Según ha explicado el PSOE en una nota, así lo han manifestado el portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez, y el secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo, Víctor Pedregosa, durante una visita a la calle junto a los residentes afectados.

Álvarez ha calificdo de "inadmisible que toda una calle haya permanecido un año sin disfrutar de un servicio de agua potable en condiciones" y ha reprochado tanto al Ayuntamiento como a la institución provincial su "falta de respuesta durante todo este tiempo".

"No es de recibo que toda una calle se tire un año sin recibir un servicio de calidad como es el agua potable y que el Ayuntamiento de Peñarroya y la Diputación de Córdoba no hayan sido capaces de resolver esta situación hasta ahora", ha lamentado el socialista.

El portavoz del PSOE en la Diputación ha subrayado que la ciudadanía "paga sus impuestos para recibir servicios públicos de calidad" y ha afeado que, sin embargo, los vecinos se encuentren con "prestaciones deficitarias en cuestiones tan básicas como la recogida de residuos o el abastecimiento de agua potable".

No obstante, Álvarez ha querido reconocer el trabajo realizado por la agrupación socialista local, encabezada por Víctor Pedregosa, "por mantenerse junto a los afectados y trasladar sus reivindicaciones. Hemos escuchado directamente a los vecinos y queremos ser su altavoz en la Diputación de Córdoba", ha asegurado.

Asimismo, ha respaldado la petición de "bonificaciones económicas para compensar el perjuicio sufrido durante este largo periodo. Los vecinos merecen una compensación después de un año sin disponer de un servicio de calidad", ha insistido.

Por su parte, el portavoz socialista local, Víctor Pedregosa, ha criticado que "Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo llevan un año sin cumplir con los vecinos de esta zona", recordando que las obras "continúan pendientes mientras los residentes han tenido que convivir con tuberías provisionales instaladas sobre el acerado".

El dirigente socialista ha explicado que el PSOE acude "a darle nuestro apoyo a los vecinos " y a exigir a ambas administraciones dos medidas concretas. La primera, un informe técnico que certifique que el agua suministrada durante todo este tiempo a través de las conducciones provisionales "ha cumplido con toda la normativa sanitaria". La segunda, que se "establezcan compensaciones tanto para los vecinos como para los establecimientos comerciales que han soportado durante meses las consecuencias de unas obras interminables".

Finalmente, ambos dirigentes socialistas han coincidido en reclamar a las administraciones responsables que "aceleren la finalización de las obras, ofrezcan todas las garantías sobre la calidad del agua suministrada durante este periodo y reparen el perjuicio ocasionado a los residentes y a la actividad económica de la calle".