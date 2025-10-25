El PSOE-A pide "explicaciones" sobre un contrato que "privatizó el servicio que debía informar" de pruebas del cribado

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria adjunta del PSOE Andalucía, Ángeles Férriz, ha pedido este sábado "explicaciones" al Gobierno de Juanma Moreno por un contrato con el que, según sus palabras, "privatizaron el servicio que debía informar a las mujeres de sus pruebas diagnósticas" dentro del programa del cribado del cáncer de mama.

En declaraciones a los medios, Férriz ha calificado de "tremendo" lo que recoge 'El País' en su edición de este sábado y en la que se explica que, en 2022, altos cargos de la Administración sanitaria habría dado la orden de que no se llamara ni se mandaran cartas a las mujeres que necesitan esas pruebas complementarias porque de manera automática lo haría el sistema. Un sistema que había pasado a manos de la empresa NTT Data tras una licitación impulsada por la Consejería de Salud en manos entonces del actual presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

"A ver si el Gobierno de Juanma Moreno nos explica este contrato: quién es la empresa, por qué se le ha dado el contrato" porque, "de ser cierto, nos preguntamos si es que en la Junta nadie vigila el cumplimiento de los contratos" o "nadie hace un seguimiento y evaluación" de los mismos. "¿Qué tenemos que pensar? --se ha preguntado Ángeles Ferriz--. ¿Que nadie en el Gobierno se ha preocupado en tres años de hacerle un seguimiento a una empresa que debía informar a las mujeres si tenían o no un cáncer de mama?".

Para la portavoz adjunta del PSOE andaluz "cada que pasa hay un capítulo más de propaganda y uno menos de explicaciones, y lo único cierto es que todvía no sabemos lo que ha pasado". En este punto, Ferriz ha defendido que "todo lo que han dicho las mujeres es verdad; y todo lo que ha dicho el Gobierno de Juanma Moreno es mentira. Hay mujeres a las que no han llamado y a las que aún no les han hecho las pruebas".

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este viernes de que se han identificado 2.317 mujeres del programa del cribado de cáncer de mama con hallazgos radiológicos clasificados como BI-RADS 3 ("probablemente benignos"), de las que en torno al 90% son del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que habían superado el plazo recomendado por las guías clínicas para el seguimiento de esos hallazgos.

A fecha 21 de octubre, un total de 1.778 mujeres en esta situación, a las que "no se había informado de forma proactiva y con demora superior al tiempo recomendado de revisión radiológica", se han realizado ya la prueba indicada por el radiólogo. El resto de las mujeres tienen cita antes del 30 de noviembre para realizarse la prueba indicada.

La Junta está procediendo a la revisión y actualización del proceso asistencial integrado de cáncer de mama, vigente desde 2011, con el fin de adaptarlo a los últimos avances científicos, tecnológicos y organizativos. Y, en paralelo, se incorporará progresivamente la inteligencia artificial al programa de cribado, una herramienta que ya ha demostrado buenos resultados en proyectos piloto desarrollados en Córdoba y que contribuirá a aumentar la precisión diagnóstica y la eficiencia del sistema.

La Comisión de Participación y Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama, constituida este pasado viernes, ha designado como portavoz a Mercedes Acebal, coordinadora de los referentes de las unidades de mama hospitalaria y jefa del servicio de diagnóstico por imagen del Hospital Clínico Universitario de Málaga.