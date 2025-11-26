El PSOE pide explicaciones a la Diputación de Córdoba por contratar con "un medio de extrema derecha"

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. - PSOE

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Córdoba ha exigido al presidente de la institución provincial, el popular Salvador Fuentes, explicaciones "sobre los contratos adjudicados al medio del agitador de extrema derecha Vito Quiles", después de que "diversos medios de comunicación de ámbito nacional han publicado que instituciones públicas gobernadas por el PP han contratado con la empresa vinculada" a esta persona, "responsable de contenidos y presencia pública en EDA TV".

Así lo ha indicado el PSOE en una nota en la que ha detallado que el portavoz del grupo provincial, Esteban Morales, ha afirmado que se trata de "una situación que el propio PSOE denunció en el Pleno provincial, donde advirtió de la existencia de contratos adjudicados para diversas campañas publicitarias por el actual gobierno de la Diputación a dicho medio, entre ellas la de Fitur, Intercaza, Córdoba Infinita, Sabor a Córdoba o Navidad 2024".

"Aunque ya conocíamos la información y la pusimos sobre la mesa de manera pública y directa, ahora, a la vista de los nuevos datos publicados en prensa y de las respuestas ofrecidas por el propio equipo de Gobierno, exigimos aún más claridad y responsabilidad política", ha comentado Morales, que ha reclamado a Fuentes que "entregue y haga pública la documentación completa relativa a los contratos de comunicación firmados desde la Diputación provincial y sus organismos autónomos".

Además, le ha instado a "explicar con transparencia por qué se ha contratado con un medio de extrema derecha, quién tomó la decisión y qué beneficio concreto han obtenido la provincia y sus ciudadanos", así como a "aclarar públicamente los criterios utilizados para seleccionar a este medio frente a cualquier otro, y por qué se optó por contrataciones menores adjudicadas de manera directa".

"La ciudadanía merece una gestión ejemplar, transparente y rigurosa de los recursos públicos", ha opinado el portavoz socialista, que ha apostillado que "no es aceptable que el presupuesto de la Diputación se utilice para favorecer a medios dedicados a la agitación política y alejados del interés general". Por ello, el Grupo Socialista "seguirá defendiendo una comunicación institucional plural, democrática y al servicio de toda la ciudadanía, y no de intereses partidistas ni ideológicos", ha finalizado.