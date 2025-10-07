El PSOE pide explicaciones a Epremasa por las "subidas solo a algunos trabajadores de hasta un 15%"

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha pedido a la empresa provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa) "explicaciones por las subidas aprobadas a partir del convenio colectivo de mayo de hasta el 15 por ciento, muy por encima de lo que marca la ley general de presupuestos del Estado", todo ello "sólo para algunos trabajadores, no para la totalidad de la plantilla, casualmente aquéllos que han tenido la oportunidad de estar en la mesa de negociación".

Según ha indicado el PSOE en una nota, Morales ha demandado "transparencia y limpieza" a Epremasa sobre esta cuestión relativa al convenio colectivo aprobado en mayo y que "contemplaba una subida del 2,5 por ciento en las retribuciones de 2024 para todos los trabajadores y otra a partir de este convenio pero sólo para determinados puestos que experimentan una subida muy superior, desde el cinco y el siete por ciento en algunos casos hasta el diez y el 15 por ciento en otros".

Morales ha preguntado "por el informe del interventor de la Diputación de Córdoba que debe fiscalizar este convenio colectivo. Nos preguntamos qué hacen diferente los dos directores, uno económico y jurídico, desde mayo del 2024 para justificar esa subida de casi 5.000 euros al año para cada uno, o los dos agentes de campo, o si la subida de los conductores que realizan dos viajes al día está motivada por la nueva ley de residuos", ha preguntado el socialista, que ha afeado, además, que se haya "incrementado más del 49 por ciento la tarifa de esta empresa que pagan la mayoría de los pueblos de la provincia".

"Por supuesto que estamos a favor de que a los trabajadores de una empresa pública se le suban los sueldos, pero también somos los defensores del cumplimiento de la ley", ha señalado el portavoz socialista, quien también ha afirmado que el PSOE "lleva tiempo esperando respuestas, explicaciones y el informe que sustente por qué la gerente de Epremasa está ocupando una plaza de directora técnica sin reunir los requisitos de cualificación que se precisan".