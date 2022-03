PSOE-A pide "honestidad" al negociar la equiparación salarial docente e Imbroda le afea "no haber hecho nada en 20 años

SEVILLA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Noemí Cruz ha pedido al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, en el Parlamento, "ser honesto y hacer un planteamiento serio y riguroso" en la Mesa Sectorial de Educación para abordar la equiparación salarial de los docentes de la enseñanza pública, que celebrará su primera reunión el próximo 15 de marzo, una afirmación ante la que el consejero ha respondido que le cuesta entender que "hayan pasado 20 años para esta equiparación salarial y no haya hecho absolutamente nada".

Así, Cruz ha recordado en el Pleno que no es la primera vez que se aborda este tema, sobre el que ya hubo reunión en mayo de 2021, pero "le hicieron un planteamiento que el colectivo rechazó porque no se tenía en cuenta la realidad de la media de otras comunidades autónomas". Ha añadido que se volvieron a sentar el 29 de octubre y "le hicieron otra propuesta incluso a la baja, con lo que ningún sindicato aceptó estas condiciones".

Ahora "han anunciado que se sentarán de nuevo y le pregunto por la cifra porque los docentes temen que sea la misma de mayo de 2021 a la que ya dijeron que no", ha afirmado Cruz, que ha pedido a Imbroda que "no hagan a los docentes lo que han hecho a las monitoras, con las que no llegan nunca a cumplir aquello a lo que se comprometieron". "Le pedimos que sean honestos con ellos y hagan un planteamiento serio y riguroso, con voluntad real de llegar a acuerdos", ha manifestado.

Imbroda ha respondido a Cruz que le cuesta entender que "hayan pasado 20 años para esta equiparación salarial y no hayan hecho absolutamente nada", para añadir que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha las negociaciones para dar respuesta "a una aspiración que los docentes andaluces están esperando desde hace 20 años". Asimismo, ha señalado que la intención de la consejería es que los salarios de los docentes andaluces se equiparen a la media nacional, "y no como hasta ahora, que se encuentran en los puestos de cola con respecto al resto de comunidades".

El titular de Educación ha defendido que este compromiso de legislatura no se ha podido abordar antes debido a las nuevas necesidades educativas como consecuencia de la pandemia y "que hicieron saltar el presupuesto por los aires"

Respecto a las conversaciones que se iniciarán en los próximos días, el titular de Educación y Deporte ha señalado que una parte fundamental de la negociación con los sindicatos es determinar qué elementos deben formar parte de esa media, ya que en función de ello las cifras pueden variar significativamente. En cualquier caso, Imbroda ha asegurado que "tenemos la firme voluntad y compromiso de llegar a un acuerdo que, siendo realistas y responsables, permita poner a los docentes andaluces en el lugar que se merecen".

El inicio de la negociación responde, además, al Acuerdo de medidas de desarrollo y prosperidad para un nuevo Gobierno en Andalucía suscrito al inicio de la presente legislatura