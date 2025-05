El PSOE pide una investigación interna tras la aparición de la Semana Santa de Cartagena en el spot cofrade de la Junta

SEVILLA 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia en el Parlamento andaluz y responsable de la Secretaría de Desarrollo Estatutario en el PSOE-A, Mario Jiménez, ha reclamado este sábado una investigación interna tras la aparición de un plano de la Semana Santa de Cartagena (Murcia) en el spot cofrade impulsado por la Junta, bajo el lema 'The Revelation of the Andalusian Crush', para atraer turismo religioso.

La campaña creativa ha sido desarrollada por la agencia Casanova, que ya colaboró con Turismo y Deporte de Andalucía en la acción junto a fotógrafos internacionales 'Frames from Andalucía', reconocida con varios galardones en diversos certámenes publicitarios. El vídeo cuenta con la participación del actor británico John Cleese, uno de los creadores de 'La vida de Brian' junto al legendario grupo Monty Phyton, quien hace un recorrido por la singular fusión de fe, arte y tradición del destino.

Para Jiménez, la nueva campaña "es una nueva muestra de la chapuza permanente del gobierno de Moreno Bonilla. Pretendiendo difundir y promocionar la Semana Santa y el artesacro andaluz, termina promocionando la Semana Santa de Cartagena". "Queremos que la campaña se paralice inmediatamente. Queremos que se revisen todas las imágenes para verificar que efectivamente no hay más imágenes que no pertenecen a la Semana Santa andaluza o a nuestro arte sacro", ha instado el socialista.

En este sentido, "queremos que se investigue internamente cómo ha sido posible cometer un error de estas dimensiones, y queremos que se evalúe el daño que se ha podido producir con una campaña con un coste superior a los dos millones de euros que ya mancha la imagen de Andalucía, que da una sensación de precariedad y una sensación de chapuza en el funcionamiento del Gobierno andaluz intolerable, y que tiene que tener una respuesta y exigirse responsabilidades inmediatamente", ha remarcado.

Según el representante socialista, este error no se trata de una excepción, "es la regla en el gobierno de Moreno Bonilla, la incompetencia, la incapacidad y también las acciones chapuceras". "De esto son responsables directamente el señor Arturo Bernal --consejero de Turismo y Andalucía Exterior-- y el presidente de la Junta de Andalucía".

"A los dos le pedimos explicaciones, actuación y que de manera inmediata se acometa una investigación interna que aclare, clarifique y conlleve inmediatamente acciones para apartar a los responsables de esta chapuza. Sean internamente del Gobierno andaluz, sean de las empresas a las que se ha contratado y que evidentemente no merecían la confianza de Andalucía para promocionar exteriormente nuestra Semana Santa y nuestro arte cofrade".